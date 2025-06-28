Украинцам раздадут деньги ко Дню Независимости: кому и сколько

В Украине ко Дню Независимости раздадут разовые денежные выплаты. Деньги получают те, на кого распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

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"Установить, что разовая денежная выплата ко Дню Независимости Украины выплачивается до 24 августа 2025 года", – говорится в постановлении правительства. Выплаты получают:

– лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

I группы – 3 100 грн;

II группы – 2 900 грн;

III группы – 2 700 грн;

– участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, – 1 000 грн;

– лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, – 3 100 грн;

– членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, статус которым установлен согласно пункту 1 статьи 10 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, – 650 грн;

– участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 450 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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