Могли бы купить в десять раз больше Patriot, чем нужно Украине: на что хватит арестованных на Западе активов РФ

Западные партнеры Украины готовы покупать ЗРК Patriot у других стран, чтобы передать их Киеву. Если бы они использовали для таких закупок около $300 млрд замороженных активов центробанка РФ, потребности Украины в Patriot были бы перекрыты более чем в 10 раз. То есть международные партнеры, не потратив ни копейки из собственных бюджетов, могли бы закупить 300 новых ЗРК Patriot на конфискованные российские средства.

Такие расчеты исходят из того, что по данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), новый комплекс Patriot стоит около $1 млрд. А для того, чтобы полностью защитить Украину, нужно 25 систем Patriot, по 6-8 батарей в каждой, о чем заявлял президент Владимир Зеленский в апреле 2024 года в эфире телемарафона.

То есть 300 Patriot перекрывают потребности Украины в 12 раз. Среди прочего, это помогло бы уберечь от российских атак энергосистему Украины. "Мы многие энергообъекты смогли защитить ПВО и другой защитой первого, второго и третьего уровня. Но есть ракеты, против которых эти защитные системы не работают, к сожалению. И здесь может сработать только Patriot или аналог", – объяснял Зеленский.

При этом следует учитывать, что $1 млрд – это цена именно новой системы Patriot. Обычно страны торгуют не новыми системами, и в каждом конкретном случае стоимость определяется двусторонними договоренностями. Например, в 2023 году Польша договорилась о покупке у США 48 пускових установок Patriot PAC-3 и 644 ракет к ним за $15 млрд.

Напомним, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на днях заявил: Европейский Союз мог бы выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине. Он заверил, что сами Нидерланды готовы к такому шагу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после этого уточнил, что готовность покупать для Украины ЗРК Patriot выражали не только Нидерланды. При этом, по словам дипломата, цена Patriot в таком случае не играет роли. "Нидерланды – не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot. У любой страны мира по цене, которую эта страна назовет", – рассказал Кулеба в эфире телемарафона.

Конфисковывать российские деньги на Западе не торопятся

Один только Европейский Союз (ЕС) заморозил российские активы на сумму свыше $260 млрд. В целом в западных странах сумма составляет около $300 млрд. США предлагают использовать их для выпуска облигаций, которые впоследствии пойдут на помощь ВСУ.

Но, несмотря на очевидную возможность усилить обороноспособность Украины, не тратя собственные средства, страны Евросоюза не спешат одобрять о конфискацию арестованных российских активов. Аналогичное решение не принято и на уровне "Большой семерки" (G7: Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).

На Весеннем собрании Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард прямо раскритиковала предложения США об использовании замороженных активов РФ для финансирования военной помощи Украине. По мнению Лагард, это нарушит международное право.

"Я видела четыре разные схемы или предложения по обходу того, что многие юристы рассматривают как очень серьезное юридическое препятствие. И это может быть расценено как нарушение международного законодательства", – цитировало Лагард Financial Times.

"Большая семерка" пока ограничивается заявлениями о том, что со средств центробанка России не будет снят арест. "Страны G7 сохранят замороженными российские активы, пока не добьются от Москвы выплат за ущерб, нанесенный Украине", – говорится в совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.

Вместо конфискации самих российский активов в ЕС хотят использовать доходы от замороженных средств России. Соответствующий план уже утвердила Еврокомиссия, однако окончательно он так и не принят.

Как объяснял вице-президент ЕК Валдис Домбровскис, речь идет о сумме до 3 млрд евро в год. Направить их предлагается на поставки оружия и развитие оборонной промышленности. Условно, этого хватило бы лишь на три новых системы Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 апреля ПАСЕ призвала передать замороженные активы центрального банка РФ на восстановление Украины. При этом ассамблея также считает необходимым расширить действие конфискации и на арестованные в ЕС активы российских олигархов, которые сотрудничают с Кремлем.

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