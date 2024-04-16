Деньги РФ для Украины: ПАСЕ единогласно приняла резолюцию о конфискации российских активов

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала передать замороженные активы центрального банка РФ на восстановление Украины. При этом ассамблея призывает расширить действие конфискации и на арестованные в Европейском Союзе (ЕС) активы российских олигархов, которые сотрудничают с Кремлем.

ПАСЕ приняла соответствующую резолюцию на заседании 16 апреля. Решение принято единогласно, говорится на странице ПАСЕ в X (экс-Twitter). "Парламентская ассамблея единогласно принимает резолюцию, призывающую передать замороженные государственные активы России в новый фонд для восстановления Украины", – говорится в сообщении.

Как объяснил нардеп Алексей Гончаренко ("Евросолидарность"), принятый ПАСЕ документ содержит несколько призывов. В частности:

создать международный механизм компенсации под эгидой Совета Европы;

активно сотрудничать разным странам ради быстрой передачи активов РФ в механизм по компенсации убытков;

создать международный трастовый фонд, куда будут переводиться средства всех государственных активов России в ЕС;

созвать беспристрастную и эффективную комиссию по международным претензиям.

Также предполагается разработка механизм привлечения к ответственности для всех, кто сотрудничает с Кремлем. Ответственность, согласно этому предложению, должна наступать в виде конфискации имущества, которое будет использовано для восстановления Украины.

"В соответствии с международным правом, страны обладают полномочиями принимать контрмеры против государства, которое серьезно нарушило международное право. Настало время для государств-членов Совета Европы перейти от санкций к контрмерам", – заявили ранее в комитете ПАСЕ, добавив, что легитимность таких контрмер остается "неопровержимой".

Напомним, пока что на уровне принятия решений в ЕС не идет речи о конфискации российских денег. Рассматривается исключительно использование доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине. Как заявлял вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, это может быть до 3 млрд евро в год.

При этом в целом в странах "Большой семерки" (G7), ЕС и Австралии арестовано около 260 млрд евро активов российского центрального банка, преимущественно в форме ценных бумаг и наличных. Большинство средств заморожено через бельгийский клиринговый центр Euroclear, где в прошлом году от них получили около 4,4 млрд евро прибыли.

В G7 (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада) продолжаются споры о том, возможно ли забрать у РФ замороженные средства и передать их Украине, не нарушив принципы международного права. За полную конфискацию активов выступают США и Британия, а самые ярые противники этой идеи – Франция и Германия, которые обеспокоены возможным ответом России на конфискацию.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время проблемы с конфискацией есть даже в США и Британии. Так, после двух лет после начала полномасштабного вторжения британские политики все еще не воплотили свои идеи по конфискации российских активов в пользу Украины. Они считают, что оснований для такой конфискации якобы недостаточно.

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