Трамп хочет приобрести украинские полезные ископаемые за 500 миллиардов долларов, что не предполагает создания рабочих мест или развития экономики. Ожидается, что это может привести к потере контроля над национальными ресурсами и экономическим возможностям для Украины.

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Такое мнение озвучил OBOZ.UA директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он утверждает, что Трамп не заинтересован во вложении инвестиций в украинскую экономику или развитии совместных предприятий.

Его цель – прямая покупка полезных ископаемых, которые он определил как стратегически важные для США. По словам Пензина, Трамп готов заплатить за это полтриллиона долларов (500 миллиардов), из которых 300 миллиардов он уже якобы передал Украине, оставляя еще 200 миллиардов для завершения сделки.

Эта схема принципиально отличается от классических инвестиционных моделей, которые могли бы принести Украине долгосрочные выгоды посредством ренты, создания рабочих мест или развития инфраструктуры. Если Украина согласится на продажу полезного ископаемого за фиксированную сумму, это может привести к ряду негативных последствий:

потеря контроля за природными ресурсами: после продажи ресурсы перестанут быть украинскими, и страна больше не сможет получать выгоды от их добычи или изменения рыночной цены;

после продажи ресурсы перестанут быть украинскими, и страна больше не сможет получать выгоды от их добычи или изменения рыночной цены; отсутствие долгосрочных экономических выгод: инвестиционные проекты обычно предполагают создание рабочих мест, технологическое развитие и развитие инфраструктуры. В случае прямых продаж эти возможности будут утрачены;

инвестиционные проекты обычно предполагают создание рабочих мест, технологическое развитие и развитие инфраструктуры. В случае прямых продаж эти возможности будут утрачены; риск недооценки запасов: украинские недра могут содержать гораздо больше полезных ископаемых, чем оценено на момент продажи. Однако после сделки пересмотреть условия или получить дополнительную прибыль будет невозможно;

украинские недра могут содержать гораздо больше полезных ископаемых, чем оценено на момент продажи. Однако после сделки пересмотреть условия или получить дополнительную прибыль будет невозможно; геополитические последствия: такой сценарий может привести к серьезным изменениям в международных отношениях, поскольку продажа стратегических ресурсов иностранному государству может усилить его влияние на внутреннюю политику Украины.

В отличие от предложения Владимира Зеленского о совместной разработке месторождений подход Трампа предполагает полный вывод этих ресурсов из-под украинской юрисдикции. Как отмечает Пензин, американской стороне важно не то, кто будет контролировать Украину, для них главное получить стратегические запасы сырья. У Украины есть несколько путей реагирования на следующие предложения:

защита национальных интересов через жесткое регулирование: законодательно запретить продажу стратегических ресурсов иностранным компаниям без гарантий выгодных условий для государства;

законодательно запретить продажу стратегических ресурсов иностранным компаниям без гарантий выгодных условий для государства; развитие собственной промышленности: вместо экспорта в необработанном виде развивать внутреннюю переработку и производство продукции с высокой добавленной стоимостью;

вместо экспорта в необработанном виде развивать внутреннюю переработку и производство продукции с высокой добавленной стоимостью; привлечение инвестиций на выгодных условиях: отдавать предпочтение соглашениям о распределении продукции или долгосрочном партнерстве, а не разовым продажам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Трамп готов удвоить санкции США против России, чтобы положить конец "конфликту" в Украине, заявляет спецпосланник американского президента по Украине и России Кит Келлог. Однако пока есть иное развитие событий – шаги новой администрации, которые наоборот идут в пользу диктатора РФ Путина.

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