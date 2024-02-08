Сможет ли ЕС отобрать у России замороженные средства и отдать их Украине? Гетманцев объяснил важные нюансы

Европейский Союз (ЕС) и другие союзники Украины пока не могут конфисковать замороженные госактивы РФ и передать их нашей стране из-за принципа верховенства права. Однако процесс улаживания юридических моментов все еще может завершится тем, что агрессор лишится своих средств на Западе.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он подробно объяснил, чем вызваны проволочки с конфискацией, и почему действия Евросоюза выглядят нерешительными.

"Почему так сложно (изъять активы России. – Ред.)? Мы отстаиваем с вами ценности западной цивилизации. В основе западной цивилизации лежит принцип верховенства права. Он не допускает принятия решений по политической целесообразности, если они противоречат праву. В том числе и в первую очередь праву собственности, кому бы это право собственности не принадлежало. И для того чтобы принять решение о конфискации без согласия собственника, необходимо сначала разработать правовые механизмы, которые не будут противоречить общему принципу верховенства права, и затем их применить", – рассказал нардеп.

Гетманцев при этом напомнил, что прогресс в этом вопросе происходит. Так, ЕС уже принял план передачи дохода от российских активов Украине. А еще год назад, в начале 2023 года, об этом и речи не шло.

"Мы должны с пониманием относиться к той дискуссии, которая проходит в западных странах. Вспомните, пожалуйста, год назад в Европе вообще не обсуждали даже вопрос перечисления процентов, которые начисляются на активы российского центробанка. На сегодняшний день этот вопрос уже решен. Год назад они говорили только о налогах, уплачиваемых с процентов, что они могут перечислить Украине. Сейчас речь идет уже и о налогах, и о процентах", – объяснил Гетманцев.

Он также напомнил, что в США уже рассматривается на уровне комитетов законопроект о конфискации российских активов. И хотя в самих Штатах заблокировано лишь около $4 млрд российского центробанка, принятие такого законопроекта станет примером и образцом для Евросоюза, Канады и других союзников Украины.

"Убежден, что на следующем этапе мы перейдем уже к самим активам... Это длительный сложный процесс, это процесс с юридическими тонкостями, но этот процесс приведет к успеху", – считает Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Страны ЕС не согласились на предложение Бельгии использовать более $250 млрд Центробанка России в качестве залога, под который союзники Украины могут выпустить долговые обязательства для помощи в финансировании восстановления страны. Это предложение вызвало в ЕС серьезные опасения.

Не последнюю роль, вероятно, сыграли угрозы России. Так, пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков начал угрожать союзникам Украины "судами на многие десятилетия".

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