УкраїнськаУКР
русскийРУС

Смелянский захотел декларирования для всех: почему глава "Укрпочты" заинтересовался доходами украинцев

Дарина Герцева
Mакроэкономика
2 минуты
2,8 т.
Иллюстрация - Игорь Смелянский

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский предлагает ввести обязательную подачу закрытых налоговых деклараций для всех украинцев, а не только для чиновников. По его мнению, это позволит эффективнее контролировать доходы и расходы граждан, что в свою очередь якобы автоматически уменьшит уклонение от уплаты налогов.

Видео дня

Об этом Смилянский рассказал в своей заметке на Facebook. Смелянский выступает за введение системы, при которой каждый гражданин Украины заполняет так называемую "закрытую декларацию". То есть данные о доходах и расходах не публикуются в открытом доступе, но доступны для налоговых органов.

Сообщение Смиляньского

По его логике, нынешняя система создает перекос, ведь чиновники вынуждены декларировать свое состояние, тогда как другие участники экономики могут избегать полной прозрачности. В результате бюджет недополучает средства, которые могли бы пойти, в частности, на финансирование армии.

В своих аргументах Смелянский не обошел иронии относительно открытых деклараций. По его словам, часто они больше служат темой для обсуждений в соцсетях и бытовых разговоров, чем реальным инструментом борьбы с коррупцией.

Мол, знать, сколько зарабатывает тот или иной чиновник, – это интересно, но не всегда эффективно с точки зрения контроля. Особенно когда рядом существуют схемы, которые позволяют объяснить происхождение имущества "подарками" от родственников, которые сами ничего не декларируют.

В качестве примера Смелянский приводит США, где система выглядит иначе. Там нет открытых деклараций в привычном для Украины виде, но все граждане обязаны подавать налоговую отчетность. Главное отличие – контроль не только доходов, но и расходов.

Налоговые органы могут сопоставлять образ жизни человека с его официальными доходами. И если возникает дисбаланс – возникают и вопросы. По словам Смелянского, идея проста – сложно объяснить жизнь в дорогом районе с минимальной зарплатой, если система работает эффективно.

Однако, предложение ввести всеобщее декларирование затрагивает сразу несколько чувствительных тем, а именно вопросы приватности и готовность общества к тотальной финансовой прозрачности. Кроме того, Смелянский критически высказался и относительно пожизненного статуса политически значимых лиц (PEP), считая, что такие ограничения могут отпугивать профессионалов от работы в государственном секторе.

С другой стороны, он подчеркивает, что нынешняя система не всегда достигает своей цели – коррупционеры находят способы ее обходить, тогда как добросовестные люди сталкиваются с дополнительными барьерами. Смелянский также апеллирует к собственному опыту, отмечая, что работал с налоговой системой США и хорошо понимает, как работает контроль в странах с высоким уровнем налоговой дисциплины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине социальные выплаты по программам еКнига, "Пакет школьника" и "Ветеранский спорт" чиновникам нужно декларировать, если они имеют денежный или монетизированный характер. В таком случае их следует указать как доход с указанием соответствующего государственного органа или, при отсутствии точной информации кабинета министров Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe