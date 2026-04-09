Смелянский захотел декларирования для всех: почему глава "Укрпочты" заинтересовался доходами украинцев

Гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский предлагает ввести обязательную подачу закрытых налоговых деклараций для всех украинцев, а не только для чиновников. По его мнению, это позволит эффективнее контролировать доходы и расходы граждан, что в свою очередь якобы автоматически уменьшит уклонение от уплаты налогов.

Об этом Смилянский рассказал в своей заметке на Facebook. Смелянский выступает за введение системы, при которой каждый гражданин Украины заполняет так называемую "закрытую декларацию". То есть данные о доходах и расходах не публикуются в открытом доступе, но доступны для налоговых органов.

По его логике, нынешняя система создает перекос, ведь чиновники вынуждены декларировать свое состояние, тогда как другие участники экономики могут избегать полной прозрачности. В результате бюджет недополучает средства, которые могли бы пойти, в частности, на финансирование армии.

В своих аргументах Смелянский не обошел иронии относительно открытых деклараций. По его словам, часто они больше служат темой для обсуждений в соцсетях и бытовых разговоров, чем реальным инструментом борьбы с коррупцией.

Мол, знать, сколько зарабатывает тот или иной чиновник, – это интересно, но не всегда эффективно с точки зрения контроля. Особенно когда рядом существуют схемы, которые позволяют объяснить происхождение имущества "подарками" от родственников, которые сами ничего не декларируют.

В качестве примера Смелянский приводит США, где система выглядит иначе. Там нет открытых деклараций в привычном для Украины виде, но все граждане обязаны подавать налоговую отчетность. Главное отличие – контроль не только доходов, но и расходов.

Налоговые органы могут сопоставлять образ жизни человека с его официальными доходами. И если возникает дисбаланс – возникают и вопросы. По словам Смелянского, идея проста – сложно объяснить жизнь в дорогом районе с минимальной зарплатой, если система работает эффективно.

Однако, предложение ввести всеобщее декларирование затрагивает сразу несколько чувствительных тем, а именно вопросы приватности и готовность общества к тотальной финансовой прозрачности. Кроме того, Смелянский критически высказался и относительно пожизненного статуса политически значимых лиц (PEP), считая, что такие ограничения могут отпугивать профессионалов от работы в государственном секторе.

С другой стороны, он подчеркивает, что нынешняя система не всегда достигает своей цели – коррупционеры находят способы ее обходить, тогда как добросовестные люди сталкиваются с дополнительными барьерами. Смелянский также апеллирует к собственному опыту, отмечая, что работал с налоговой системой США и хорошо понимает, как работает контроль в странах с высоким уровнем налоговой дисциплины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине социальные выплаты по программам еКнига, "Пакет школьника" и "Ветеранский спорт" чиновникам нужно декларировать, если они имеют денежный или монетизированный характер. В таком случае их следует указать как доход с указанием соответствующего государственного органа или, при отсутствии точной информации кабинета министров Украины.

