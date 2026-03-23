Украинцы должны обязательно задекларировать государственные выплаты: кто именно и как это сделать

В Украине социальные выплаты по программам еКнига, "Пакет школьника" и "Ветеранский спорт" нужно декларировать, если они имеют денежный или монетизированный характер. В таком случае их следует указать как доход с указанием соответствующего государственного органа или, при отсутствии точной информации кабинета министров Украины.

Видео дня

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Появление новых социальных программ не меняет общих правил декларирования, но требует внимательности при заполнении деклараций.

Ключевое правило – социальная помощь подлежит декларированию, если она имеет монетизированный характер. Речь идет о случаях, когда выплата:

предоставляется в денежной форме;

или имеет вид электронного сертификата или средств, которые можно потратить на товары или услуги.

В таких ситуациях эти средства считаются доходом и должны быть отражены в декларации. В частности, их нужно указывать в соответствующем разделе как доход декларанта или члена его семьи. Подобный подход уже применялся ранее, например, к выплатам в рамках государственной программы еПоддержка.

Несмотря на новизну программ, принцип декларирования остается неизменным. Если помощь фактически является деньгами или их эквивалентом, она подлежит обязательному декларированию. Даже если конкретная программа еще не упоминается отдельно в разъяснениях НАПК, это не освобождает от обязанности ее указать в декларации.

Кроме суммы выплаты, важно правильно указать источник дохода. Если известно, какой орган осуществляет выплату, следует указывать именно его, например:

для "Пакета школьника" – Министерство социальной политики Украины;

для "Ветеранского спорта" – Министерство по делам ветеранов Украины;

для еКниги – Министерство культуры и информационной политики Украины.

Если же точной информации нет, допускается указание кабинет министров Украины как источника дохода. В НАПК подчеркивают, что это не будет считаться ошибкой. Специалисты советуют каждый раз оценивать полученные выплаты по двум критериям:

имеют ли они денежную или монетизированную форму;

получены ли декларантом или членами его семьи.

Если ответ на оба вопроса – "да", выплату нужно обязательно внести в декларацию. В то же время следует учитывать, что перечень государственных программ постоянно расширяется, поэтому правила остаются универсальными и применяются ко всем подобным случаям.

Ежегодная кампания декларирования длится с 1 января по 31 марта. В этот период публичные служащие должны подать декларации за предыдущий год через электронный реестр. В случае возникновения вопросов НАПК рекомендует:

обращаться к Базе знаний;

пользоваться учебными материалами;

консультироваться с уполномоченными лицами в своих учреждениях.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут вернуть часть уплаченного налога на доходы, если имеют официальную зарплату и подтвержденные расходы на образование, лечение, жилье или другие определенные категории. Для этого нужно подать декларацию с документами до конца следующего года, иначе право на возврат средств сгорает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!