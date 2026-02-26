Страна Европы прекратит принимать мужчин из Украины: названа дата

Правительство Норвегии продвигает ограничения на временную защиту для украинских беженцев-мужчин. Причиной такого решения стало резкое увеличение украинцев призывного возраста, которые въехали в страну за последнее время.

Видео дня

Об этом, как сообщили на правительственном портале, заявила норвежский министр юстиции и общественной безопасности Астри Аас-Хансен. По ее словам, иммиграция в Норвегию должна быть контролируемой, устойчивой и справедливой.

"С осени 2025 года Норвегия, как и несколько других европейских стран, наблюдает рост количества молодых украинских мужчин, прибывающих в страну. Норвегия уже приняла наибольшее количество украинцев в Северном регионе. Чтобы гарантировать, что мы не получим непропорционально большую долю, нужны более жесткие меры", – отметила Аас-Хансен.

Ее коллега, министр труда и инклюзии Керсти Стенсенг, отметила, что расселение беженцев является добровольной задачей муниципалитетов и Норвегия не должна принимать больше людей, чем может интегрировать. Сейчас эта страна предоставила временную защиту около 100 тыс. украинцев, и некоторые муниципалитеты уже сообщают о давлении на местные службы и недостатке жилья.

Что изменится для украинцев

Учитывая это, вскоре правительство скандинавской страны должно обсудить предложение, согласно которому украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, за определенными исключениями, больше не будут иметь права на временную коллективную защиту в Норвегии. Это означает, что:

процесс выдачи временного вида на жительство на основе групповой оценки украинским мужчинам будет прекращен;

украинским мужчинам будет прекращен; ограничение затронет только новых заявителей и не повлияет на тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии;

и не повлияет на тех, кто уже имеет временную коллективную защиту в Норвегии; останется в силе возможность получения убежища по обычным правилам.

Для ряда категорий мужчин сделают исключения. Временную защиту смогут получить лица, которые:

документально освобождены от военной службы или явно не способны ее проходить ;

или явно ; эвакуированы по схеме медицинской эвакуации ;

; несут полную ответственность за сопровождение детей или за детей в Норвегии.

Соответствующие законодательные изменения норвежское правительство планирует принять до Пасхи (в этом году в Норвегии празднуют 5 апреля), со вступлением в силу вскоре после этого.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере тоже признал проблему потока украинских мужчин в его страну. Впрочем, он подчеркнул, вопрос их принудительного возвращения на родину не обсуждается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!