Следует готовиться к новому курсу доллара: украинцам рассказали, что будет с валютой до конца недели

В украинских обменниках прогнозируется ощутимое изменение курса доллара. По ожиданиям, на текущей неделе (7-13 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,4-41,8 грн. В то же время вечером 6 апреля обменные пункты покупали доллар по среднему курсу 40,4 грн, а продавали по 41,2 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются в банках. Как рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в обменниках – 41,4-41,8 грн.

Вечером же 6 апреля они покупают доллар в среднем по 40,9 грн. А продают по 41,42 грн.

"Неделя обещает быть спокойной для валютного рынка. Курс доллара существенно не изменится, а колебания останутся в пределах привычных тенденций последних недель", – говорится в сообщении.

При этом Лесовой подчеркнул: в целом, НБУ продолжает держать баланс между спросом и предложением. Удается же ему это благодаря валютным интервенциям.

Как объяснил банкир, это "не дает курсу резко пойти вверх". А разница курсов на межбанке и наличном рынке останется минимальной, "что соответствует духу стратегии Нацбанка".

"В ближайшей неделе курс валют останется стабильным, а значительных скачков не ожидается. Рынок работает в прогнозируемом режиме, что позволяет украинским планировать финансы без лишнего волнения", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам руководителя аналитического департамента "Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс" Диляры Мустафаевой, в апреле на валютном рынке Украины не ожидается значительных изменений. По прогнозу, при сохранении текущих тенденций, ситуация будет похожа на мартовскую. А потому в ближайшее время украинцам не стоит опасаться валютного кризиса.

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