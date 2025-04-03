Украинцам рассказали о ситуации на валютном рынке: стоит ли готовиться к кризису
В апреле на валютном рынке Украины не ожидается значительных изменений. По прогнозу, при сохранении текущих тенденций, ситуация будет похожа на мартовскую. А потому в ближайшее время украинцам не стоит опасаться валютного кризиса.
Об этом OBOZ.UA рассказала руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. Она отметила: геополитические новости скорее будут создавать психологический эффект, чем реально влиять на курсовые тренды.
"Глобальные факторы, такие как колебания доллара в мире или возможные переговоры о завершении войны (скорее результативность таких переговоров), не станут определяющими для украинского валютного рынка. В условиях войны главным игроком остается Национальный банк, проводящий взвешенную политику", – говорится в сообщении.
Впрочем, отмечается, официальный курс доллара в апреле все же может вырасти. По прогнозу, он будет колебаться в пределах 41,5-42,5 грн, тогда как на 4 апреля НБУ обновил его до 41,34 грн.
Впрочем, паниковать из-за возможного роста не стоит, ведь, по словам финансистов, такое колебание является приемлемым. А кроме того, в госбюджете-2025 среднегодовой курс заложен на уровне 45 грн/доллар, а потому такое движение вполне вписывается в официальный прогноз.
Украина "отказалась" от многих валют
Тем временем, с 31 марта Нацбанк больше не рассчитывает официальный курс гривни к ряду валют. Это:
- Бразильский реал.
- Армянский драм.
- Доминиканское песо.
- Иракский динар.
- Иранский риал.
- Ливийский динар.
- Марокканский дирхам.
- Новый тайваньский доллар.
- Пакистанская рупия.
- Туркменский новый манат.
- Узбекский сум.
В целом же, отмечается, в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривни, будет входить 41 иностранная валюта и специальные права заимствования (СПЗ). А сам он будет состоять из валют стран, которые, по данным платежного баланса предыдущего года, обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.
При этом список будет корректироваться раз в три года. Это будет происходить на основании актуальных статистических данных по товарообороту.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в банковском секторе ожидают, что в ближайшие дни в Украине может произойти ощутимое изменение курса наличного доллара. Причем как в банках, так и обменниках.
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