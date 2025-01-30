Сколько долларов за раз можно купить в обменнике: как работают ограничения и что может измениться в 2025-м

В Украине ограничения на валютном рынке помогают не допустить хаотичного роста курса доллара из-за ажиотажного спроса. Национальный банк проводит постепенную либерализацию, однако скорых послаблений ожидать не стоит. OBOZ.UA спросил представителей нескольких банков и одного из крупнейших операторов рынка обмена валют о том, как работают действующие ограничения, помогают ли они сохранить ситуацию под контролем и к каким изменениям следует готовиться в 2025 году.

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Какие ограничения действуют и к чему это приводит

Украинец имеет право приобрести в обменнике доллары на сумму в 400 тыс. грн в сутки. Если покупать до 50 тысяч. грн, то документы не нужны. Но если покупать больше – нужно пройти идентификацию, то есть подтвердить свое лицо документом (паспорт или ID-карта), напоминают аналитики КИТ Group, один из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

Лимиты нужны во время полномасштабной войны, чтобы ограничить возможный спекулятивный спрос. Если все украинцы одновременно, поддавшись панике, будут покупать валюту в большом количестве, это приведет к быстрому удорожанию иностранной валюты и созданию искусственного дефицита.

"Наличие ограничений помогает сдерживать спекуляции, снижать давление на валютный рынок и волатильность курса национальной валюты. Ажиотаж населения – наиболее нерегулируемый и неуправляемый риск для валютной и курсовой стабильности, а желание некоторых недобросовестных операторов валютного рынка заработать ажиотажную премию могло только раскрутить маховик валюты", – рассказывают аналитики.

Имеющиеся валютные ограничения по сравнению с началом полномасштабного вторжения можно считать вполне приемлемыми, рассказывает OBOZ.UA Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

"Их (ограничений. – Ред.) полная отмена пока не ко времени. Понимаем, что Нацбанк принимает все необходимые меры, чтобы ситуация на валютном рынке развивалась по экономическим законам. Однако война, факторы экономической неопределенности, рост потребительских цен давят на курсовые показатели. А, как известно, это может провоцировать граждан к скупке валюты. 14,5% преследует цель обуздать инфляцию, укрепить гривну, остановить рост цен, и "подавить" курсовые изменения – то есть снизить ажиотаж и сбалансировать спрос и предложение на валюту", – считает банкир.

Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank, в комментарии OBOZ.UA напоминает: действовавшие в начале великой войны жесткие ограничения уже ослабили. Вместе с тем , финансовые учреждения начали активнее ввозить наличную валюту из Европы. До войны эти операции выполнялись с помощью авиарейсов. Сейчас они производятся наземным транспортом.

"С лета прошлого года на рынке ощущается усиленный спрос на валюту со стороны населения. За последние 4 месяца прошлого года чистая покупка населением валюты стабильно превышает $1 млрд в месяц. А в целом за 2024 год украинцы приобрели на $12,2 млрд больше, чем продали. Это довольно весомый фактор давления на валютный курс, так что может показаться, что ограничения работают не слишком хорошо. Но, замечу, их целью и не запрет на покупку населением валюты. Национальный банк в рамках задачи обеспечения курсовой стабильности стремится к контролируемому курсу не только на ВРУ, но и в наличном сегменте", – отмечает она.

Более того, сами эти миллиарды приобретенной населением валюты не пугают. Ведь речь идет в основном о сбережениях, которые украинцы стремятся создавать во времена чрезвычайной неопределенности. А для этого они ограничивают потребление. Следовательно, эти сбережения можно рассматривать как своего рода "частные золотовалютные резервы". Как только ситуация будет разрешена, значительная часть этих средств будет предъявлена для покупки гривны, которая в свою очередь будет направлена на удовлетворение отложенного спроса.

При этом ограничения создают преграды для тех, кто сразу нуждается в значительной сумме. Как отмечают в КИТ Group, стоит разработать механизм преодоления лимитов для украинцев, которые имеют подтвержденные легальные доходы и могут объяснить, зачем им такая сумма в валюте.

"Невозможно отрицать, что часто ограничения на валютные операции создают неудобства для физических лиц, что может поощрять их обращаться к услугам теневых операторов или "изобретать" сложные легальные схемы", – объясняют в компании. Кроме того, регуляторные правила и планы валютных ограничений должны быть прозрачными и понятными для всех.

К примеру, Нацбанку следует совместно с участниками валютного рынка наработать план либерализации - чтобы регулятор объяснил, при каких условиях и в какой последовательности будут ослаблять ограничения. "Хаотичные и непредсказуемые ограничения и шаги по либерализации, напротив, поощряют людей и бизнес проводить транзакции в тени во избежание административно-регуляторных рисков, что явно не идет на пользу ни валютному рынку, ни экономике страны в целом", - объясняют эксперты рынка.

Кроме того, постоянный риск появления непредсказуемых ограничений заставляет людей увеличивать долю теневых наличных транзакций и сбережений, также не идущую на пользу экономике страны, добавляют в КИТ Group. При этом теневой рынок в отличие от легальных валютных операторов находится в наиболее выгодной позиции, ведь он свободен от любого государственного контроля и регуляций в условиях отсутствия заметного противодействия теневым операторам.

К чему готовиться украинцам в 2025-м

Если ситуация не ухудшится, вероятно, Нацбанк продолжит либерализовать валютный рынок. "В долгосрочной перспективе, несмотря на отдельные шаги по ожидаемой либерализации с высокой вероятностью, можем прогнозировать сохранение мониторинга транзакций и верификации субъектов во время проведения крупных или регулярных валютных операций. Эта новая регуляторная реальность станет частью внедрения Украиной жестких глобальных стандартов и европейских политик на пути нашей страны в Европейский Союз", – говорится в оценке КИТ Group.

Сергей Мамедов, глава Глобус Банка, уверен: количество и скорость снятия валютных ограничений будет зависеть от многих факторов. В частности: когда закончится война и на каких условиях, как будет развиваться экономика, что будет с ценами и инфляцией. Планы НБУ вернуться к инфляции в 5% могут открыть путь к дальнейшему смягчению условий на валютном рынке. "Однако самое главное условие – переход к мирной жизни. Думаю, что от этого будет зависеть абсолютно все в Украине", – говорит Мамедов.

Однако, если говорить о конкретных критериях, вице-президент Ассоциации украинских банков называет следующие:

контролируемая инфляция

рост экономики

рост экспорта и увеличение международных валютных резервов

развитие стратегических отраслей экономики и малого и среднего бизнеса

Золотько из Unex Bank предостерегает: чрезмерная либерализация может привести к непроизводительному оттоку капитала. "Думаю, что в текущей ситуации, когда среди украинцев распространены девальвационные ожидания, дополнительные шаги либерализации не будут приняты", - считает она.

Для такой либерализации, добавляет эксперт, должна создаться ситуация, по крайней мере, немного приближенная к балансу между спросом и предложением. Пока же спрос существенно превышает предложение. Однако при этом, по мнению Золотько, существующих лимитов достаточно для абсолютного большинства украинцев.

Аналитики КИТ Group уверены: уже сейчас законодатели и финансовые регуляторы должны начать широкий диалог с операторами финансовой отрасли, бизнесом и обществом по поводу новых будущих регуляций в финансовой и валютной сфере: публично предложить четкий предполагаемый пошаговый план их внедрения, чтобы предоставить бизнесу и обычным украинцам возможность долгосрочного финансовое планирование.