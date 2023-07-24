Санкции ЕС против российской нефти стали жестче: еще один запрет вступил в силу

С понедельника, 24 июля, вступил в силу запрет на доступ в порты ЕС танкеров, которые переваливают нефть РФ и подозреваются в нарушении ценового потолка. Это расширение нефтяных ограничений в отношении России предусмотрено 11-м пакетом санкций против агрессора.

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К ограничениям также присоединились все страны G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада). Как пишет "Интерфакс-Украина", доступ в порты и шлюзы ЕС запрещается для любого судна, осуществляющего перевалку ship-to-ship в любой точке рейса в направлении порта или шлюза ЕС, если компетентные органы подозревают это судно в нарушении запретов.

Речь идет как об эмбарго на импорт российских нефти и нефтепродуктов в ЕС, так и о нарушении ценового потолка. Новый запрет призван остановить схемы по скрытым поставкам российского сырья.

Запрет также будет применяться, когда есть "веские причины" подозревать, что капитаны незаконно вмешиваются, отключают или иным образом выводят из строя навигационную систему при транспортировке российской нефти и нефтепродуктов. То есть занимаются махинациями для обхода международных санкций.

Доступ запрещается, если судно не уведомляет по крайней мере за 48 часов до осуществления операции ship-to-ship, происходящей в исключительной экономической зоне государства-члена ЕС или в пределах 12 морских миль от исходной линии его побережья. Однако запреты на заход в порты не применяются в таких случаях:

если судно ищет спасения;

в случае аварии;

по соображениям безопасности.

если груз необходим в гуманитарных целях (по отдельному разрешению).

Если компетентные органы отказывают в заходе судна в свои порты, они должны незамедлительно проинформировать другие государства-члены ЕС, а также Еврокомиссию. Все процедуру должны отслеживаться через интегрированную морскую информацию, доступную на платформе SafeSeaNet.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пытается повысить мировые цены на нефть – чтобы компенсировать прибыль Кремля, утраченную из-за санкций. Для этого РФ намерена специально сократить экспорт нефти в августе.

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