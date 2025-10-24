Самый высокий курс с начала года: в Украине заметно вырос доллар

НБУ обновил официальный курс доллара на 27 октября до 42 грн. Выше в 2025 году было только 29 января – 42,01 грн.

Об этом сообщили в самом Нацбанке. Там отметили:

По сравнению с текущим (который будет действовать и на выходных), курс вырос на 10 коп.

За неделю же (понедельник к понедельнику) рост составит 27 коп. 20 октября курс находился на уровне 41,73 грн.

Впрочем, паниковать не стоит. Ведь в экспертной среде прогнозировали, что в октябре официальный курс доллара может достигнуть 42 грн – и даже превысить этот порог.

В частности, в комментарии OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева отмечала, что стоимость американской валюты будет находиться в пределах 41,4-42,4 грн/доллар. По ее словам, причиной такого "широкого прогноза" является "неопределенность в военной и финансовой сферах".

В свою очередь, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в комментарии OBOZ.UA отмечал: октябрь может стать одним из самых сложных месяцев для валютного рынка Украины. Ведь:

В этот период на курсообразование будут влиять прежде всего внешние факторы.

Учесть все потенциальные риски и неопределенности пока сложно.

Впрочем, акцентировал он, НБУ сохраняет контроль над ситуацией. И готов оперативно реагировать на вызовы, "используя весь спектр доступных монетарных инструментов".

"Это позволяет ожидать, что даже при сложных условиях курс гривни будет оставаться относительно стабильным. А валютный рынок – прогнозируемым", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ожидается существенный рост официального курса доллара. В частности, по мнению представителей бизнеса, по итогам ІІІ квартала 2026 года (июль-сентябрь) курс будет составлять 44,11 грн/доллар.

