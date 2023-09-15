Садового уличили в лжы: депутат Ризнык напомнил о "бюджетных планах" городского головы

Городской голова Львова Андрей Садовой поддержал идею передачи налога на доходы физлиц от зарплат военных (военный НДФЛ) из местного бюджета в государственный. В своем заявление он отметил, что планировал выделить 2 млрд грн на армию, однако готов передать деньги в госказну. Однако депутат Львовского горсовета Алексей Ризнык напомнил Садовому, что еще в марте он предлагал оплатить долги перед предприятиями, а остальные средства отправить на помощь ВСУ. Садовой назвал это предложение "непонятным", "эмоционально интересным" и идею перед голосованием раскритиковал.

"Андрей Иванович, когда Вы планировали отдать 2 миллиарда, большинство из которых лежит на депозитах под проценты? Ведь в марте Вам это было еще не понятным. А вообще, может достаточно обманывать людей. "Лохов" среди Львовян не так много! И пусть голосование, когда Львовские депутаты поделили 2 миллиарда гривен на "брущатку и деревья", а не отдали на нужды ВСУ останется на совести каждого депутата, проголосовавшего "ЗА", – отметил на своей странице в Facebook Андрей Ризнык.

Видео дня

Он также опубликовал видео, на котором видно из заседания горсовета. На нем Ризнык предлагает передать деньги ВСУ, а Садовой перед тем, как поставить этот вопрос на голосование, критикует ее. "Было предложение Ризныка эмоционально интересное, чтобы мы несколько миллиардов гривен взяли и отправили ВСУ...Предложение Ризныка никто так и не поддержал", – заявил Садовой.

Отметим, Ризнык предлагал направить 300 млн грн на погашение долгов города перед предприятиями, а все остальные средства направить на ВСУ. Садовой идею не поддержал, в результате деньги решили потратить, в том числе, на благоустройство.

"Это все о цинизме, а вот ложь заключается в следующем: сегодня в своем телеграмм-канале городской голова опубликовал пост, где сообщил, что из городского бюджета он планировал выделить 2 миллиарда гривен на армию. И вообще Львов готов поделиться с государством частью НДФЛ, если эти средства помогут уничтожать врага", – пояснил свое высказывание Ризнык.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине планируют изъять часть НДФЛ, который поступает от военных, из местных бюджетов. Бюрократические процедуры ужесточаются, а военные уже жалуются: их лишают возможности в кооперации с местной властью распоряжаться частью собственных налогов и закрывать оперативные потребности подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!