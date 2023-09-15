newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Садового уличили в лжы: депутат Ризнык напомнил о "бюджетных планах" городского головы

Глеб Иванов
Mакроэкономика
2 минуты
1,0 т.
Городской голова Львова Андрей Садовой поддержал идею передачи налога на доходы физлиц от зарплат военных

Городской голова Львова Андрей Садовой поддержал идею передачи налога на доходы физлиц от зарплат военных (военный НДФЛ) из местного бюджета в государственный. В своем заявление он отметил, что планировал выделить 2 млрд грн на армию, однако готов передать деньги в госказну. Однако депутат Львовского горсовета Алексей Ризнык напомнил Садовому, что еще в марте он предлагал оплатить долги перед предприятиями, а остальные средства отправить на помощь ВСУ. Садовой назвал это предложение "непонятным", "эмоционально интересным" и идею перед голосованием раскритиковал.

"Андрей Иванович, когда Вы планировали отдать 2 миллиарда, большинство из которых лежит на депозитах под проценты? Ведь в марте Вам это было еще не понятным. А вообще, может достаточно обманывать людей. "Лохов" среди Львовян не так много! И пусть голосование, когда Львовские депутаты поделили 2 миллиарда гривен на "брущатку и деревья", а не отдали на нужды ВСУ останется на совести каждого депутата, проголосовавшего "ЗА", – отметил на своей странице в Facebook Андрей Ризнык.

Видео дня

Он также опубликовал видео, на котором видно из заседания горсовета. На нем Ризнык предлагает передать деньги ВСУ, а Садовой перед тем, как поставить этот вопрос на голосование, критикует ее. "Было предложение Ризныка эмоционально интересное, чтобы мы несколько миллиардов гривен взяли и отправили ВСУ...Предложение Ризныка никто так и не поддержал", – заявил Садовой.

Выступление Ризныка

Отметим, Ризнык предлагал направить 300 млн грн на погашение долгов города перед предприятиями, а все остальные средства направить на ВСУ. Садовой идею не поддержал, в результате деньги решили потратить, в том числе, на благоустройство.

Что написал Садовой

"Это все о цинизме, а вот ложь заключается в следующем: сегодня в своем телеграмм-канале городской голова опубликовал пост, где сообщил, что из городского бюджета он планировал выделить 2 миллиарда гривен на армию. И вообще Львов готов поделиться с государством частью НДФЛ, если эти средства помогут уничтожать врага", – пояснил свое высказывание Ризнык.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине планируют изъять часть НДФЛ, который поступает от военных, из местных бюджетов. Бюрократические процедуры ужесточаются, а военные уже жалуются: их лишают возможности в кооперации с местной властью распоряжаться частью собственных налогов и закрывать оперативные потребности подразделений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!