У военных хотят забрать возможность распоряжаться своими налогами: города обратились к Зеленскому

В Украине планируют изъять часть НДФЛ, который поступает от военных, из местных бюджетов. Бюрократические процедуры ужесточаются, а военные уже жалуются: их лишают возможности в кооперации с местной властью распоряжаться частью собственных налогов и закрывать оперативные потребности подразделений.

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О том, какое предложение разрабатывают и почему против него выступили и города, и военные, читайте в материале OBOZREVATEL.

Города против Кабмина: у кого и какую помощь хотят забрать

Украинцы с каждой зарплаты платят 18% налога на доходы физлиц (НДФЛ). Например, с 10 тыс. грн это 1,8 тыс. грн. Эта сумма делится между бюджетом страны, области и территориальной общины (города, населенного пункта). Большую часть налога (64%) получает местный бюджет.

После начала полномасштабной войны зарплаты военных значительно увеличились, вместе с тем и выросли их отчисления НДФЛ. Налог с зарплат военных называют "военным НДФЛ". По данным Ассоциации городов Украины, города уже получили 106,4 млрд грн "военного НДФЛ".

Однако местная власть тратит полученные налоги и на военных, рассказывает OBOZREVATEL командир взвода БПЛА в 59-й отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка ВСУ Андрей "Хохол" Серган, По его словам, договориться с местной властью комбригу несложно. А если местная власть не хочет помогать Вооруженным Силам, то можно поменять пункт постоянной дислокации, тогда налоги будет получить другая территориальная община.

"Около 20% они возвращают на наши нужды. Это все происходит по решению местных советов, с согласованием с Генштабом. Но это все равно быстрая процедура, они помогают закрыть срочные потребности: тепловизоры, дроны. То, что спасает жизни и что нужно уже сейчас. Сначала Кабмин влез со своей бюрократией, обязал проводить через тендеры закупки. А это 27 дней на тендер, а еще подготовка документов. То есть на два месяца уже задержка. А если в этом году не успеть деньги потратить, то они вообще забираются из местного бюджета", – рассказывает Серган.

В Ассоциации городов Украины также отмечают: сейчас отдают 45% поступлений от "военного НДФЛ" на нужды Объединенных сил ВСУ. Кроме того, расходы из-за полномасштабной войны значительно превышают поступления от "военного НДФЛ" (речь идет о расходах на оборону, обеспечение переселенцев, восстановление инфраструктуры, помощь военным и их семьям и т. д.).

Кроме введения бюрократических процедур в Кабмине также рассматривают возможность вообще забрать большую часть "военного НДФЛ" из бюджета городов и перевести эти суммы в центральный бюджет. Серган добавляет: военные благодаря договоренностям с местными властями могли оперативно закрывать свои нужды. Такая процедура устраивала и местную власть, и подразделения.

В Кабмине же считают: местная власть получила слишком много средств и не всегда их эффективно используют. Мол, из-за этого нужно централизовать закупки и перераспределить бюджеты. Разумеется, местные власти с этим не согласны.

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой сохранить "военный НДФЛ" в городских бюджетах. Они утверждают, что дополнительные расходы из-за полномасштабной войны на 77% превышают размер "военного НДФЛ". Населенные пункты вынуждены восстанавливать разрушенную инфраструктуру, дома, обеспечивать переселенцев, оказывать помощь военным. Если их лишить такой возможности, денег на все это не будет.

"Просим сохранить в государственном бюджете Украины на 2024 год, в доходах местных бюджетов, "военное" НДФЛ и 64% НДФЛ с заморозкой реверсных изъятий, а также поддержать законопроекты 5995-д и 5960-1, легализующие помощь органов местного самоуправления Объединенным силам ВС Украины", – отмечено в обращениях Ассоциации.

Решения еще нет, но предложение уже разработано

Собеседники OBOZREVATEL в парламенте рассказывают: Министерство финансов рассматривает возможность полностью забрать "военный НДФЛ" из местных бюджетов. При этом, это примерно пятая часть от всех поступлений. Чем заменить эти суммы, не известно.

В качестве аргумента используют тезис о том, что полученные от военных налоги нужно тратить на военных. Однако при этом не учитывают тот момент, что военные и сейчас могут получить как минимум часть уплаченных налогов и вместе с местной властью определить, на что потратить деньги.

"Нужно в Бюджетный Кодекс вносить правки, это могут сделать при принятии Бюджета на 2024 год. Минфин всегда ищет, где взять деньги. Видимо, им легче посчитать бюджет страны на следующий год, если весь военный НДФЛ забрать в центральную казну", – констатирует собеседник в парламенте.

Однако окончательное решение принимает не Минфин, а парламент. И если в Верховной Раде не найдется достаточное количество тех, кто поддерживает такое новшество, министерству придется от такой идеи отказаться.