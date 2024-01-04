Украинцев ждут кардинальные изменения: как пересмотрят налоги, за что нужно будет платить и почему без этого не вступить в ЕС

В Украине в течение шести последующих лет кардинально изменят налоговую политику. Для физических лиц введут прогрессивную шкалу, количество ФЛП на едином налоге кардинально изменят, банковскую тайну фактически отменят, а все акцизы повысят. Об этом говорится в Национальной стратегии доходов до 2030-го, принятой правительством. О том, какие изменения ждут украинцев читайте в материале OBOZ.UA.

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Первый этап реформы: что ждет украинцев

Министерство финансов 9 месяцев готовило стратегию доходов. Должны были успеть до декабря 2023-го, потому что этого требовал МВФ. Все пункты стратегии были согласованы с международными партнерами. По меньшей мере, часть пунктов – обязательна для выполнения, иначе невозможно будет стать членом ЕС. Например, скорее всего, одним из условий вступления будет повышение акцизов на табачные изделия, горючее, алкоголь до минимального уровня, предусмотренного директивой ЕС.

"Европейские ставки уже давно превышают минимальные, что предусмотрены директивой. И это логично, потому что по другим параметрам мы не можем сравниться с ЕС . Думаем, что это будет нашим условием вступления в ЕС. Мы должны быть на это готовы", – рассказала замминистра. финансов Светлана Воробей в ходе профильной дискуссии, организованной ЦЭС. На дискуссии также присутствовал и OBOZ.UA.

И в профильном комитете Верховной Рады, и в экспертной среде согласны – разработка такой стратегии уже крайне положительный шаг. Это позволит как минимум начать широкую экспертную дискуссию. Больше дискуссий – вокруг двух вопросов: усиление правил и повышение налогов для ФЛП и прогрессивная шкала налогообложения для физических лиц с усилением контроля.

Министр финансов Сергей Марченко успокаивает: разработанный документ – не закон. Это стратегия, которая предполагает широкую дискуссию и требует доработки. Его министерству удалось убедить партнеров выписать четкую последовательность. Первым этапом станут изменения в самой налоговой, чтобы вернуть (или завоевать) доверие общества для ведомства. Среди предложений – сделать так, чтобы налоговая не видела, кто представляет данные (деперсонификация). Мол, как требовать взятку или даже намекать на нее, если ты не можешь отследить, кто предоставил декларацию или любой другой документ.

Первый этап – повышение добродетели, борьба с коррупцией, взаимодействие на подходящих условиях. Один из элементов этих мер – деперсонификация. Налоговая не сможет взаимодействовать с плательщиками, пока не будут определенные риски, пока не будет необходимости детально проработать риски. Это поможет защитить персональные данные", – говорит министр.

Игорь Дядюра, эксперт по дерегуляции и бывший замминистра экономики Украины объясняет: для борьбы с коррупцией в налоговой прописано слишком мало мер. В частности, большинство антикоррупционных пунктов уже выполнено, хотя коррупция остается. А опрос налогоплательщиков предлагают проводить только раз в два года за деньги Всемирного банка.

Что ждать ФОПам и бизнесу?

Сейчас упрощенную систему налогообложения используют все. И хотя идея состоит в том, чтобы поддержать малый бизнес, даже самые крупные украинские компании откровенно злоупотребляют этой возможностью. К примеру, "Новая почта" предлагает работу курьерам только при условии, если у них уже открыт ФОП или они готовы его открывать. Тогда компания взамен полного налога (а это 18% налога на доходы, 22% ЕСВ и 1,5% военного сбора) будут платить единый налог в размере 5%.

Правила для ФОПов кардинально изменят. Это будет происходить постепенно (не менее трех лет). Юридическим лицам запретят пользоваться единым налогом, в третьей группе единый налог постепенно увеличат с 5% до 18%. Первую и вторую группы единого налога объединят, а ставка будет колебаться от 3 до 17%, в зависимости от вида деятельности.

Изменения ожидают и обычный бизнес. Да, постепенно отменят льготы по уплате НДС (например, для аграриев). Рассмотрят возможность вести акциз на сладкие напитки. После введения войны повысят ставки на экологические выбросы. Просмотрят и налог на имущество: его хотят привязать к оценочной стоимости недвижимости.

"Изменения идут в контексте евроинтеграции, в основе интеграции европейских правил. Это то, что наша основная цель на ближайшие годы. Документ взвешенный, документ – призыв к определенной дискуссии. Но с другой стороны, документ переводит эту дискуссию с плоскости налоговой фантастики, в плоскости профессиональной дискуссии", – прокомментировал документ председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

Что ждет обычных украинцев?

Налогооблагать переводы на банковскую карту никто не собирается. Однако налоговой хотят предоставить дорступ к информации о счетах украинцев. Это позволит проверить, не получают ли украинцы на свои карты доходы, которые они не декларируют.

Идея вывести доходы украинцев из тени очень правильно, уверен Игорь Дядюр. "Но мне не нравится уничтожение банковской тайны. У нас есть конституционный путь – все физлица должны подавать декларации. В прошлом году 170 тыс. украинцев подали декларации. Но у нас таксистов только 220 тыс. человек, согласно данным таксомоторной организации. У нас декларирование не происходят", – рассказывает Дядюра.

Согласно действующему закону все украинцы раз в год должны заполнить декларацию, в которой указать все свои дополнительные доходы: подработки, независимую профессиональную деятельность, доход по продаже имущества и т.д. В случае если это заработанные профессиональной деятельностью средства, из них нужно заплатить 18% налога. Например, все таксисты, подключившиеся к большим службам такси и работающие без открытого ФЛП, должны декларировать свой доход и платить налог. Но, даже судя по данным статистики, не делают этого. И речь не только о таксистах: украинцы сдают недвижимость в аренду, работают без официального оформления и т.д.

Дядя предлагает: вместо того, чтобы сливать всю информацию из банков в налоговую, можно обязать банки контролировать представление налоговых деклараций теми клиентами, которые имели значительный доход на своем счете.

"В ЕС вообще в мире не существует банковской тайны для налоговых органов. Существует вопрос защиты информации, недопущения к информации для создания неаргументированного давления на бизнес. Когда общаешься с иностранными донорами, партнерами, они не понимают, как это нет доступа налоговой к объемам доходов" физических лиц или компаний. Давайте оперировать терминами, которые больше подходят для понимания дела. Мы не пытаемся отменить банковскую таменицу. Это будет дополнительная возможность видеть доходы, которые должны быть обложены налогом", – объясняет Светлана Воробей.

Кроме того, постепенно планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения. То есть украинцы, зарабатывающие много, будут платить меньше тех, кто получает небольшие зарплаты. Эта идея также будет импломентирована постепенно.

Главная идея Нацстратегии доходов – Украина должна исходить из тени. Невозможно удерживать свою армию, обеспечивать безопасность, интегрироваться в Европейский Союз и при этом оставаться страной Европы с рекордным уровнем теневой экономики, коррупцией и уклонением от налогов.