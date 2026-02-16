С украинцев взыскали почти 30 млн грн налога "на отдых": в каких областях собрали больше всего
В январе 2026 года туристы принесли громадам Украины 28,4 млн грн туристического сбора – на 14,3% больше, чем год назад. Лидерами по поступлениям стали Львовщина, Ивано-Франковщина, Киев и Закарпатье, подтвердив постепенное восстановление внутреннего туризма.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба (ГНС). Там отметили, что путешествия внутри страны снова становятся финансово ощутимыми для регионов.
Наибольшие поступления традиционно обеспечили западные области и столица. Первое место по сумме туристического сбора заняла Львовская область – 5,9 млн грн. Почти вплотную к ней подошли Ивано-Франковская область и Киев, каждый с показателем 5,6 млн грн. Закарпатская область, которая остается одним из самых популярных направлений для коротких путешествий и отдыха на природе, пополнила бюджеты громад еще на 3 млн грн.
Именно эти регионы с начала года возглавили рейтинг наиболее привлекательных туристических направлений Украины. Туристический сбор платят все, кто временно размещается в гостиницах, хостелах, усадьбах или других местах проживания – независимо от гражданства .
Речь идет об украинцах, иностранцах и лицах без гражданства. Сбор уплачивается авансово перед заселением, а его администрирование осуществляют налоговые агенты – заведения размещения, которые впоследствии перечисляют средства в местные бюджеты.
Ставки туристического сбора устанавливают местные советы. Они могут достигать до 0,5% минимальной заработной платы за сутки для граждан Украины и до 5% для иностранцев. Перечни налоговых агентов публикуются на официальных сайтах органов местного самоуправления.
Законодательство предусматривает четкие социальные исключения. Туристический сбор не платят лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, а также те, кто их сопровождает (не более одного сопровождающего). Также от уплаты сбора освобождены ветераны войны.
Эти средства направляются на развитие туристической инфраструктуры. А именно на обустройство локаций, ремонт дорог к туристическим маршрутам, навигацию, популяризацию регионов и улучшение условий пребывания гостей.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине готовят новый большой налоговый закон. В частности, чиновники планируют повысить лимит НДС (налог на добавленную стоимость) для ФЛП (физические лица – предприниматели) до 4 миллионов гривен, облагать налогом посылки до €150 и сделать постоянным военный сбор 5%.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!