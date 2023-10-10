Рост цен в Украине вышел на минимум за 10 лет: инфляция уже ниже, чем в Польше

Годовая инфляция в Украине показала замедление уже девятый месяц к ряду. Рост цен по итогам сентября оказался наименьшим за 10 лет – 0,5% к августу. А по сравнению с сентябрем-2022 инфляция составила 7,1% (минимум с января-2021). Этот показатель лучше, чем рассчитывали в бюджете на 2023 год, а кроме того он ниже, чем в ряде стран региона, в которых нет войны.

С начала 2023 года по конец сентября цены повысились на 3%. Об этом свидетельствуют данные Госстата. Как отмечает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, показатели годовой инфляции в Украине уже оказались лучше, чем в таких близких к нам странах:

Польша – 8,2% ;

; Венгрия – 16,4%;

Турция – 61,5%.

"Имеем неплохие перспективы вписаться в инфляцию на конец 2023 года, которая не будет превышать 8%. Это более чем в три раза ниже, чем было учтено при принятии бюджета на этот год", – отметил Гетманцев.

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Что подорожало, а что подешевело

Больше всего на замедление инфляции в сентябре-2023 повлияло падение цен на продукты. Они дешевеют уже третий месяц. В сентябре снижение составило 0,6%, больше всего упали цены на:

овощи – на 9,7%;

фрукты – 5,1%;

подсолнечное масло – 1,6%.

Дешевеют, однако, далеко не все продукты. Например, в сентябре уже началось сезонное подорожание яиц. За месяц этот продукт вырос в цене на 12,3%.

Также подорожание показали одежда и обувь (на 7,8%) и услуги образования (9,9%). Зато подешевели ж/д перевозки (3,2%). Продолжили дорожать топливо и смазочные материалы (4,9%), но вклад топливной инфляции в общий показатель остается сдержанным, объяснил Гетманцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с прошлого года заметно – до 10-30% – подорожало большинство молочных продуктов. При этом рост цен в ближайшее время вряд ли остановится, т.к. в октябре ожидается повышение закупочной стоимости сырья, то есть молока.

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