В Украине взлетели цены на ключевые молочные продукты: это еще не конец подорожания

В Украине с прошлого года заметно – до 10-30% – подорожало большинство молочных продуктов. Сильнее всего – сыры, сметана, йогурт в стаканах и сливочное масло. При этом рост цен в ближайшее время вряд ли остановится, т.к. в октябре ожидается повышение закупочной стоимости сырья, то есть молока.

Об этом свидетельствуют итоги мониторинга, который провела Ассоциация производителей молока. "Ожидается дальнейший рост цен на молочные продукты в октябре из-за нехватки молока-сырья на внутреннем рынке и повышения закупочных цен", – спрогнозировал аналитик ассоциации Георгий Кухалейшвили.

По его словам, к подорожанию молочки в Украине за последний год привел целый ряд факторов. Это:

рост расходов на электроэнергию (особенно важно для переработчиков)

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повышение трат на топливо и логистику (влияет и на поставщиков, и на переработчиков, и на продавцов);

рост закупочных цен на сырье – произошло сокращение производства из-за сильной жары в июле-августе и уменьшения поголовья коров после полномасштабного вторжения РФ.

При этом аналитик предупреждает: если молочные продукты продолжат сильно дорожать, в Украине может упасть их потребление, ведь война негативно влияет на платежеспособность потребителей. И это сдерживает рост цен.

"Предприятия воздерживаются от существенного повышения цен на ряд молочных продуктов, несмотря на увеличение себестоимости производства, чтобы не спугнуть потребителей. С начала сентября выросли продажи свежих молочных продуктов, сыров и сливочного масла на внутреннем рынке. С начала года потребление молока в Украине выросло на 12% по сравнению с прошлогодним периодом", – отмечает эксперт.

Как подорожали главные молочные продукты в Украине

Молоко (2,5%, пастеризованное) – "плюс" 7% за год

По состоянию на конец сентября-2023 средняя цена на такое молоко составила 40,45 грн/кг против 37,63 в сентябре-2022. При этом молоко в пленке традиционно стоит дешевле продукта в бутылках, разница порой достигает более 15 грн/кг.

Кефир (2,5%) – 3,16%

Средняя цена кефира составила 50,91 грн/кг. Это на 1,61 грн дороже прошлогодних показателей. Как и в случае с молоком, кефир в пленочной упаковке – самый дешевый (цены на него стартуют от 35 грн).

Сметана (15%) – 16%

В конце сентября-2023 килограмм сметаны стоил в среднем 110,73 грн. По сравнению с прошлым годом сметана подорожала на 17,67 грн. Ситуация с упаковкой аналогична той, что наблюдается с молоком и кефиром. Самую дешевую сметану в пленке продают за 74,75 грн/кг.

Йогурт в стаканах – 18,38%

В среднем в сентябре продукт стоил 120,54 грн/кг. За год йогурт подорожал аж на 18,38%, или 22,16 грн/кг. Только за последний месяц подорожание составило 6,23% (7,51 грн).

Творог (9%) – 8,93%

Средняя цена в последней декаде сентября составила 187,7 грн/кг. За год подорожание составило 16,75 грн, но по сравнению с августом-2023 стоимость продукта немного снизилась (на 0,55%, или 1,93 грн/кг).

Сливочное масло (72,5-73% жирности) – 14,87%

Масло украинского производства в среднем стоит 350,09 грн/кг. Это что на 64 коп. дороже, чем в конце августа и на 52,05 грн дороже, чем в прошлом сентябре. Самое дорогое украинское масло стоит 395,39 грн. Импортный продукт еще дороже – его средняя цена составила 545,5 грн/кг, что на 38% выше самой высокой цены на украинское масло.

Сыры – "плюс" 20-32% в зависимости от вида

Так, сыр "Украинский" 50% жирности стоил в конце сентября-2023 412,2 грн/кг, за год прибавив к цене аж 117,95 грн (28,62%). Отечественный "Маасдам" (45% жирности) подорожал немногим меньше – до 516,26 грн, на 26,73%. При этом импортный сыр того же сорта стоит на 6,39% дешевле украинского (483,25 грн/кг), подорожав за год на 12,95%.

Украинский сыр "Гауда" жирностью 45% стоит в среднем 387,87 грн/кг – на 20,8% дороже, чем в прошлом году. Импортная "Гауда" еще дороже – 476,69 грн/кг.

Моцарелла украинского происхождения в среднем стоит 376,83 грн/кг. Именно этот молочный продукт показал рекордное подорожание за год в процентном соотношении – на 31,92%. Импортная моцарелла продается в среднем на 26,37% дороже украинской, по 476,18 грн/кг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине началось традиционное для осенне-зимнего периода подорожание яиц – одного из главных продуктов в рационе граждан. За сентябрь цены на яйца выросли на 2%. Однако тенденция только усиливается, говорят специалисты.

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