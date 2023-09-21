Россияне перестанут ездить на машинах? В РФ может начаться дефицит топлива
В России может возникнуть дефицит топлива. Причина – возможное введение в стране заградительной пошлины, которая, хоть и позволит поначалу создать излишки и снизить внутренние цены, в будущем может привести к дефициту ресурса.
Об этом заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков, передают росСМИ. Он объяснил, что из-за резкого увеличения пошлины:
- снизится эффективность нефтеперерабатывающих заводов в России;
- соответственно, уменьшатся объемы переработки нефти;
- в итоге это может привести к нехватке топлива.
"Заградительная пошлина на нефтепродукты, которая сейчас обсуждается в правительстве, на коротком отрезке времени может привести к излишку топлива и снижению внутренних цен. Но, если такие меры будут недостаточно точно просчитаны, это может привести к дефициту на рынке моторного топлива", – говорится в сообщении.
Повысить пошлину хотят в десятки раз
15 сентября на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака с участием Минэнерго и Минфина обсуждалось повышение экспортной пошлины для всех нефтепродуктов. Таким образом там решили добиваться стабилизации топливного рынка.
Повышение же планируется значительное – до 250 долларов за тонну для всех нефтепродуктов. При том, что на текущий момент:
- экспортная пошлина для светлых нефтепродуктов и масел составляет 6,4 доллара за тонну;
- для темных – 21,4 доллара за тонну.
"Газпром нефть" стремительно теряет доходы
В то же время "Газпром нефть" – стремительно теряет доходы из-за падения продаж сырья. Чистая прибыль компании упала на 43% за год. Это свидетельствует о глубоких проблемах российской экономики.
Так, показатель "Газпром нефти" во втором квартале 2023-го составил 140,1 млрд рублей (1,5 млрд). "Российский энергетический сектор находится под сильным давлением западных санкций, введенных из-за действий Москвы в Украине. Они включают ценовые ограничения и эмбарго на закупку российской морской нефти", – сообщает Reuters.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным – впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет. По итогам первого полугодия 2023 года чистый убыток головной компании группы составил 255 млрд рублей. Причин несколько: сокращение экспорта газа в Европу и снижение экспортных цен на ресурс.
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