Россия остается без денег: отток капитала составляет рекордные сотни миллиардов долларов

Отток капитала из России бьет все рекорды. В частности, с начала широкомасштабного вторжения в Украину его объемы достигли 253 млрд долларов, что составляет 13% ВВП РФ.

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Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил:

за 2022 год из России ушло 239 млрд долларов – "это вчетверо больше, чем в 2021 году";

в первой половине 2023 года отток составил дополнительные 27 млрд долларов.

"Отток капитала из России с начала широкомасштабного вторжения достиг рекордных 253 млрд долларов. Темпы достигли 13% ВВП и побили все возможные рекорды", – говорится в сообщении.

Что говорят в России

В самой же РФ эти цифры подтверждают. И называют сложившуюся ситуацию "беспрецедентной".

"Российская экономика после начала войны с Украиной пережила беспрецедентное в новейшей истории бегство капитала. Совокупный чистый отток его с февраля 2022 года по июнь 2023 года достиг 253 млрд долларов, следует из подсчетов Центра макроэкономического анализа и прогнозирования и статистики Центробанка", – сообщают местные СМИ.

При этом там напоминают: темп оттока капитала из России был ниже даже в 2008 году – на фоне мирового финансового кризиса, а также в 2014 году – после оккупации Крыма. Тогда "это было около 11% ВВП, или порядка 150 млрд долларов в год".

Путин уничтожает экономику РФ

Ранее же аналитики американского журнала Time пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин уничтожает российскую экономику, ведя ее к коллапсу. Причем делает это сознательно, чтобы:

и дальше иметь возможность финансировать войну против Украины;

выжить самому.

"Путин финансирует свое вторжение в Украину не только за счет незначительного экспорта товаров или уклонения от санкций, но и за счет каннибализации производительной экономики России. Как авторитарный диктатор с государственным контролем над 70% экономики Путин никогда не останется без денег", – говорится в материале.

В частности, подчеркивается, российский президент взимает "драконовские" налоги на "непредвиденные обстоятельства" практически "со всего, что движется". Тем не менее, несмотря на это, Россия в 2023 году достигла рекордного бюджетного дефицита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время в российских регионах взлетели цены на услуги стоматологов. Кое-где рост превысил 250%. Причина кроется в санкциях и проблемах с логистикой, что привело к дефициту качественных расходных материалов.

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