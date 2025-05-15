Россияне массово начали проедать кредиты: просрочки платежей бьют рекорды

С начала 2025 года более 2,35 млн россиян просрочили выплаты по кредиткам более чем на 30 дней, а к концу полугодия эта цифра может достичь 3,84 млн. Причиной стали санкции, инфляция и закрытый доступ к новым займам. Россияне вынуждены проедать лимиты кредиток, ведь банки одобряют лишь четверть заявок, а цены неуклонно растут.

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Об этом пишут росСМИ. Главная причина – чрезмерная долговая нагрузка, ведь половина всех заемщиков имеют более двух активных кредитов.

"Когда у таких клиентов возникают трудности с доходами, они быстро выходят в просрочку. Ведь обслуживать несколько займов одновременно в условиях инфляции становится все труднее", – отметила одна из представительниц банков. Высокая инфляция, еще один ключевой фактор, ведь в 2024 году она составила 9,52% – один из самых высоких для россиян показателей за последние годы.

А банки, в свою очередь, резко сократили одобрение новых кредитов, в 2024 году была одобрена лишь каждая четвертая заявка. Из-за этого многие россияне начали использовать кредитки для покрытия повседневных расходов, не имея возможности их обслуживать вовремя. Параллельно с ростом долгов, рынок кредитных карт подвергся существенному ограничению. В первом квартале 2025 года в России было активировано лишь 550 тыс. новых кредиток - самый низкий показатель с 2021 года. Для сравнения, в стабильные годы активаций было более 1 млн за квартал.

Это снижение связано с новыми требованиями Центробанка РФ, ведь банки теперь обязаны резервировать средства на неиспользованные лимиты и включать их в регуляторный капитал. Как следствие, многие банки начали автоматически закрывать "мертвые" кредитки, а также ужесточили условия для выдачи новых.

По состоянию на конец 2024 года кредитные карты занимали уже 27% всего рынка потребительского кредитования - наибольшую долю за последние годы. Россияне активно использовали их как средство выживания, рассчитывались карточками, а свободные средства вкладывали в депозиты. Но такая модель привела к перегрузке и сегодня долговое давление стало критическим.

По словам гендиректора одного из банков, рост просрочек – это зеркало реального падения платежеспособности населения. И если тренд сохранится, российскому банковскому сектору придется пересмотреть стратегии, чтобы не спровоцировать новую волну кризиса неплатежей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Владимир Путин призвал россиян не бояться западных санкций, хотя признал необходимость быть готовыми к любым действиям со стороны "недружественных стран". При этом он позволил себе грубое оскорбление в адрес западных правительств, назвав их "придурками".

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