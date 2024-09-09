Россияне массово жалуются: их заставляют работать сверх нормы, но недоплачивают

Почти треть россиян (29%) перерабатывают каждый или почти каждый день. Еще 23% сталкиваются с переработками 2-3 раза в неделю. При этом почти половине работников за дополнительную нагрузку не доплачивают. Среди причин регулярных переработок 46% респондентов назвали периоды высокого сезона и большую загрузку на работе.

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В то же время, еще 12% россиян рассказали, что им приходится перерабатывать минимум один раз в неделю, сообщили росСМИ. Отметив: еще 17% рассказали, что делают это пару раз в месяц.

Тем не менее, нашлись и те, кто никогда не перерабатывают. Таких – 23%.

Почему россиян заставляют перерабатывать

В целом же, отмечается, среди причин регулярных переработок 46% респондентов назвали периоды высокого сезона и большую загрузку на работе. А кроме того:

34% опрошенных работают больше положенного в случае отсутствия на рабочем месте коллег из-за отпуска или болезни;

33% – по причине трудности внутренних действий и многозадачности;

25% делают это из-за высокой текучести кадров;

22% – из-за долгого поиска сотрудника на вакантное рабочее место.

Денег за переработки не платят

В то же время, отмечается, почти половина опрошенных сообщили, что компенсация за переработки на их текущем месте работы не предусмотрена. Таких – 48%.

Еще 49% рассказали, что переработки существенно влияют на его здоровье. В основном респонденты жаловались на недосып и хроническую усталость.

Бедных россиян станет еще больше

Тем временем, в России значительными темпами ускоряется инфляция. Так, в конце августа индекс цен на продовольственные товары составил 9,85%.

Особенность же продовольственной инфляции заключается в том, что сильнее всего она бьет по малообеспеченным людям. Согласно проводимым опросам, доля населения, которой хватает денег на еду, но не хватает на покупку одежды или обуви, в РФ многие годы держится на уровне около 20-25%.

"Рост цен на еду приобретает все более пугающий характер", – комментируют ситуацию российские экономисты.

Они отмечают, что рост цены ускоряется на свинину, молочные продукты и подсолнечное масло. Кроме того, черный и белый хлеб, мука, вермишель дорожают непрерывно.

Но дорожают не только продукты: запрет экспорта не защитил цены на бензин от роста – он продолжился и даже обогнал инфляцию. Кроме того, наблюдается тенденция к повышению цен на стройматериалы, а с прошлой недели фиксируется и рост индексов цен на автомобили – и отечественные, и иномарки.

При этом признаков замедления инфляции не наблюдается. Она идет выше верхней границы нового прогноза Центробанка РФ – 7% по итогам года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после ужесточения санкций России пришлось закупать наличные доллары у Руанды. В частности, в январе 2024 года РФ приобрела у этого африканского государства наличной американской валюты на сумму 29,21 млн долларов. В поставке были банкноты номиналом 100 долларов. Согласно таможенной декларации, их общий вес составил 292,1 кг.

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