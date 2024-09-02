Россия купила в Африке сотни килограммов долларов: из-за санкций Кремлю тяжело обеспечивать страну валютой

После ужесточения санкций России пришлось закупать наличные доллары у Руанды. В частности, в январе 2024 года РФ приобрела у этого африканского государства наличной американской валюты на сумму 29,21 млн долларов. В поставке были банкноты номиналом 100 долларов. Согласно таможенной декларации, их общий вес составил 292,1 кг.

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"Наличные приобрели у министерства обороны Руанды. Покупателем со стороны России выступал "Рособоронэкспорт" – единственный государственный посредник по торговле продукцией военного назначения", – рассказали росСМИ.

Там напомнили: после начала полномасштабной войны против Украины Россия из-за санкций стала ввозить часть необходимых ей долларовых банкнот через Турцию и ОАЭ. Занималась этим компания "Аэро-трейд", которая управляет магазинами duty-free в аэропортах пяти российских городов – в т.ч. в московском Внуково.

"Компания оказалась связана с владельцем других крупных сетей duty-free Аразом Мехдиевым. Который по совместительству является зятем Ильгама Рагимова – однокурсника Владимира Путина", – отметили авторы материала.

При этом подчеркивается: "Аэро-трейд" могла завозить в Россию наличные доллары и из других стран. Ведь "у остальной части поставок наличных, которые осуществляла компания, страна отправления не указана".

"Вероятно, это стало возможным из-за типа бизнеса самой компании. "Аэро-трейд" в декларациях описывала получаемую валюту как "выручку для бортовой торговли" или "размен для бортовой торговли", – говорится в материале.

Россия завозит из других стран не только доллары

Впрочем, отмечается, "Аэро-трейд" ввозит в Россию не только доллары. Также она доставляет наличные евро.

В частности, рассказывают авторы материала, компания "занималась импортом наличных весь 2023 год вплоть до 18 января 2024 года". В тот день она оформила две поставки банкнот эквивалентом 20 млн долларов и 20 млн евро.

"Cпустя пять дней – 23 января – "Рособоронэкспорт" приобрёл наличные у Руанды. С тех пор, согласно закрытым данным таможенной статистики, как минимум до 30 апреля долларовые банкноты в Россию не ввозились", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за международных санкций крупные российские промышленные предприятия будут вынуждены уже через пару месяцев остановить производство. Спасать компании от банкротства отказался даже крупнейший "союзник" РФ – Китай.

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