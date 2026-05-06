Россияне массово выводят "кэш": что вызвало самый большой отток денег с сентября 2022 года

В России люди начали массово снимать деньги с банковских счетов и хранить их наличными. Только за апрель они вывели из банков около 600 млрд рублей наличными (6,5-8 млрд долларов). Вызвано это частыми отключениями интернета, которые мешают нормально пользоваться банковскими сервисами.

Видео дня

Если не считать традиционный декабрьский ажиотаж, это самый большой отток средств с сентября 2022 года – именно тогда в стране объявили мобилизацию. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные центробанка РФ.

За последние три месяца количество наличных денег в обращении выросло на 1,1 триллиона рублей. Это больше, чем за весь прошлый год.

С мая 2025 года, когда в РФ начались масштабные проблемы с интернетом, банковская система уже потеряла около 2,5 триллиона рублей из-за того, что люди просто забирают деньги "в кэш". Эксперты объясняют это просто: люди боятся, что в какой-то момент могут остаться без доступа к собственным деньгам из-за сбоев в цифровых сервисах.

Это разительный контраст с недавним временем, когда россияне в основном отказались от банкнот, выбирая цифровые методы оплаты, такие как платежные наклейки и приложения для смартфонов. Восстановление наличных подчеркивает компромисс между безопасностью и экономической эффективностью.

На ситуацию также повлияли низкие ставки по депозитам, жесткий контроль банков за операциями и желание части бизнеса уйти в тень. Все эти факторы только усиливают недоверие к финансовой системе РФ.

Чем вызваны перебои в работе интернета в России

Во время войны с Украиной во многих регионах России происходили масштабные перебои с интернетом, но в этом году они также коснулись Москвы, города с населением более 13 млн человек. В апреле Путин впервые признал проблемы с доступом к Интернету в крупных городах, утверждая, что они необходимы для"предотвращения террористических актов", а также призвал правоохранительные органы учитывать интересы граждан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в марте оправдывал эти меры, называя их необходимыми "для обеспечения безопасности граждан", даже несмотря на то, что они нарушали повседневную жизнь и вызывали саркастические сравнения с каменным веком. Жители были вынуждены печатать электронные билеты, заказывать такси по стационарному телефону и справляться с невозможностью оплатить парковку. Продажи офлайн-средств связи, таких как портативные рации и пейджеры, а также бумажные карты, резко выросли, поскольку люди адаптируются.

OBOZ.UA ранее сообщал, что России не помогут высокие цены на нефть. Дефицит бюджета РФ продолжает стремительно расти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки