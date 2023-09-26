Путин повысил зарплату себе и Медведеву: ранее обещал сделать то же для обычных россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым повысил себе зарплату на 5,5%. Больше официальных денег он начнет получать уже с 1 октября. Впрочем, не он один – зарплата также выросла у замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева и других важных российских чиновников. Ранее же Путин обещал увеличить зарплаты российских бюджетников

Документы о повышении зарплат опубликованы на официальном портале правовой информации РФ. Согласно им, большей зарплата стала также у:

главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина;

генерального прокурора РФ Игоря Краснова;

депутатов Госдумы;

членов Совета Федерации;

некоторых руководителей федеральных органов исполнительной власти;

сотрудников посольств и консульств РФ;

представителей России в международных организациях в других странах.

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"В целях обеспечения социальных гарантий … постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации", – говорится в указе.

Какая зарплата у Путина

В 2021 году Путин официально заработал 10,202 млн руб. По данным "Минфина", 4 января 2021 года средний курс рубля в Украине составлял 0,38 грн, а 30 декабря – 0,37 грн. Исходя из этого, можно предположить, что зарплата Путина в 2021 году составила около 4 млн грн.

Медведев же в 2021 году задекларировал 8,353 млн руб. Т.е., около 3 млн грн.

Бюджетники подождут?

Ранее, напоминают росСМИ, Путин заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы "должны расти". "По словам президента, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5%", – говорится в сообщении.

Впрочем, пока они выросли только у него самого, депутатов и топ-чиновников. Вполне возможно, что в Кремле это расценивают как предварительный этап анонсированного повышения, целью которого может, к примеру, являться проверка на себе результатов увеличения доходов россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, в то же время, после полномасштабного вторжения в Украину Россия столкнулась с наибольшим дефицитом рабочей силы за последние десятилетия. Только по данным опросов российского центробанка, количество доступных рабочих рук в РФ сократилось до уровня кризисного 1998 года.

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