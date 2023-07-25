Россиянам приходится выбирать: денег на войну будет не хватать

У Российской Федерации на фоне сокращения нефтегазовых доходов практически в два раза не хватает денег на сохранение уровня жизни и ведения войны. Россия теряет свою рабочую силу, иностранные инвестиции исчезли, а рубль упал. Инфляция набирает обороты.

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Как пишет издание The Telegraph, хотя президент РФ Владимир Путин был явно готов к первоначальным экономическим последствиям войны против Украины, война затянулась гораздо дольше, чем он ожидал. В результате экономика все больше подвержена продолжающимся боевым действиям, и у Путина заканчиваются варианты.

"Ситуация меняется довольно быстро и в негативную сторону", – заявила советник по геополитическим рискам Оксана Антоненко на мероприятии в Chatham House. "В конце этого года совершенно ясно, что Россия будет находиться в гораздо худшей макроэкономической ситуации, чем в прошлом году, и это будет устойчивая тенденция".

"Он очень хорошо выстроил их оборону. У них было много резервов, и их коэффициенты долга были очень низкими. У них был профицит бюджета и счета текущих операций, и энергетический кризис им помог", — говорит Тимоти Эш, младший научный сотрудник программы Chatham House по России и Евразии.

Прошлым летом, в первые месяцы войны, у Кремля был профицит бюджета в размере 28 миллиардов долларов, по данным Киевской школы экономики. К прошлому месяцу дефицит национального счета составил $1,4 млрд. "Это медленное горение", – говорит Эш. "Время идет, тем труднее им становится. Им придется сделать выбор: оружие против масла".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Гонконг, Казахстан и Армения продают в РФ микросхемы, которые попали под санкции. Последнее время российские компании меняют код товаров, чтобы банки без проблем проводили проблемные операции.

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