Россиян предупредили о надвигающейся катастрофе: ресурсов поддерживать экономику больше нет

Полномасштабная война и международные санкции грозит России далекоидущими последствиями, загоняя ее в рецессию. Страна-агрессор полностью исчерпала ресурсы, позволявшие ее разогретой военной экономике расти последние два года.

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Об этом, как сообщают росСМИ, на Петербургском международном экономическом форуме заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Она уточнила, что имеются в виду рабочая сила, производственные мощности, запасы капитала банковской системы, а также средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"Мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы … Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны", – сказала она.

По данным Росстата, уровень безработицы в стране-агрессоре опустился до исторического минимума в 2,3%, а в результате массовой эмиграции и вебровки мужчин на войну образовалась острая нехватка кадров. Ее оценивают в 2 млн человек.

Кроме того, с начала войны ликвидные активы ФНБ сократились втрое – до 2,8 трлн рублей. Причем запасы валюты в фонде сократились до исторического минимума – 153,7 млрд юаней, а золотой запас "похудел" с более 400 до 139,5 тонны. Российские эксперты уже предупредили, что фонд может быть полностью исчерпан в 2026 году.

Опасения Набиуллиной разделил и глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. По его словам, страна находится на грани рецессии: в первом квартале темпы роста ВВП замедлились втрое – с 4,1% до 1,4%. Кроме того, а квартал к кварталу экономика впервые с 2022 года начала сжиматься.

Усугубляет картину падение прибыли бизнеса – в марте она сократилась на треть, причем в нефтегазовом секторе еще сильнее – вдвое. Промышленность оказалась на грани стагнации, а гражданские отрасли начали сокращаться.

Как уже сообщал OBOZ.UA, война Израиля и Ирана вызвала резкое повышение цен на нефть, в том числе и на российский сорт Urals, но из-за укрепления рубля это не принесло РФ ожидаемой выгоды. Российские экспортеры заработали с каждого проданного за границу барреля лишь 4957 рублей – это почти на 30% меньше показателей к началу 2025 года.

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