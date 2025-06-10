Экономика России стремительно деградирует: Путина предупредили, когда закончатся резервы

Война, санкции и искусственная поддержка истощили экономику России. На этом фоне ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут полностью исчерпаться уже в 2026 году.

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Как сообщают росСМИ, к такому выводу пришли экономисты РАНХиГС и Института Гайдара. В своем докладе об исполнении федерального бюджета-2025 они назвали условия, при которых резервный фонд будет истощен:

цены на нефть останутся низкими;

крепкий рубль.

ФНБ годами наполнялся за счет сырьевых сверхдоходов бюджета, но за время полномасштабной войны он уменьшился втрое (в долларовом эквиваленте) – по состоянию на 1 июня в нем оставалось 2,8 трлн рублей. Это минимальная сумма с 2019 года. Только с начала 2025 года Минфин РФ из ФНБ потратили:

35,9 млрд рублей – на покрытие дефицита бюджета в мае;

– на покрытие дефицита бюджета в мае; 532 млрд рублей – на вливания в госкорпорации и мегапроекты.

В итоге объем валютных активов в фонде опустился на минимум с момента его создания в 2008 году – до 153,7 млрд юаней. Запасы золота упали с довоенных 400 тонн до 139,5 тонны.

Пока что оставшихся ликвидных активов достаточно для компенсации выпадающих нефтегазовых доходов бюджета, но в случае затянувшегося падения цен на нефть и укрепляющегося рубля этот запас может быть израсходован в течение одного года, предупредили в РАНХиГС. При этом в российском Минфине планировали начать пополнение истраченных запасов в этом году, но из-за резкого падения цен на нефть это стало невозможным.

В 2025 году вместо заложенных в бюджет $69,7 нефть Urals подешевела до $52. Из-за этого ожидается, что нефтегазовые доходы составят 8,3 трлн рублей вместо 10,9 трлн, дефицит казны втрое превысит план и достигнет 3,8 трлн рублей, а из ФНБ придется потратить 447 млрд рублей.

Улучшить ситуацию поможет девальвация рубля, но это разгонит инфляцию, объясняют российские аналитики. При этом надежды Минфина РФ наполнить казну не нефтегазовыми доходами могут не оправдаться – хотя план по налогу на прибыль бизнеса составляет 4 трлн рублей за год, по состоянию на март прибыли в экономике упали на 34%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после рекордных показателей экспорта зерна из РФ объемы вывоза российской пшеницы за границу в 2025 году резко просели. Это объясняется как плохой урожайностью, так и сокращением запасов в экспортных регионах страны-агрессора.

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