Россия спровоцировала рост цен на нефть: сколько стоит баррель

На мировых рынках выросли цены на нефть. Так, 8 января по состоянию на 7:30 по Гринвичу, нефть марки Brent выросла на 37 центов, или 0,5% – до 77,42 доллара за баррель. Нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 44 цента, или 0,6% – до 74,69 доллара. Среди причин – сокращения поставок из России и стран ОПЕК (организации стран-экспортеров нефти).

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: также на стоимость ресурса повлияла активизация экономики США.

"Добыча нефти в странах Организации стран-экспортеров нефти упала в декабре после двух месяцев роста. В России добыча нефти в среднем составила 8,971 млн баррелей в день в декабре, что ниже целевого показателя страны. Сильные же экономические данные США продолжают укреплять спроса на нефть", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по прогнозам, в 2025 году цены на нефть в среднем будут ниже, чем в 2024-м. Чему, отмечается, частично поспособствует увеличение производства в странах, не входящих в ОПЕК.

Как цены на нефть влияют на Украину

В то же время украинские АЗС значительно повысили стоимость бензина А-95. Так, 7 января они продавали его в среднем по 55,93 грн/л, что сразу на 38 коп./л выше, чем в начале года – 2 января цена ресурса составляла средние 55,55 грн/л.

Как рассказали аналитики delo.ua, удорожание стало результатом ряда процессов. В частности:

перебоев с логистикой из-за шторма в Черном море;

роста мировых цен на нефть на прошлой неделе.

"Не исключено, что тренд удорожания нефти будет продолжаться. Никакого тормозящего фактора я пока не вижу", – признал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрнафта" пробурила новую высокодебитную скважину на востоке Украины. Она дает 66 тонн в нефтяном эквиваленте в сутки.

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