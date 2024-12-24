"Укрнафта" пробурила новую высокодебитную скважину на Востоке Украины: 66 тонн в нефтяном эквиваленте в сутки.

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Скважина запланирована как разведывательная. Работы проводили собственным буровым станком.

"Дебит новой скважины составляет по состоянию на 68 тыс. кубометров газа и 8 тонн в сутки. Это 66 тонн в сутки в нефтяном эквиваленте. Корецкий

Глубина объекта – 3017 метров. Извлекаемые запасы газа составляют 244 млн кубометров, конденсата – 35 тысяч тонн.

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное горючее Евро-5. Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Снаб".

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.