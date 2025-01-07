Украинские АЗС существенно повысили стоимость бензина: цены продолжат расти

На украинских АЗС подорожал бензин А-95. Так, 7 января они продают это топливо в среднем по 55,93 грн/л, что на 7 коп. выше, чем днем ранее. При этом с начала года бензин подорожал уже на38 коп./л. И по прогнозам участников рынка, рост продолжится – по ожиданиям, он составит до 1 грн.

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В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 51,95-58,99 грн/л. Дешевле всего:

Авантаж 7 – 51,95 грн;

Фактор – 52,5 грн.

Самые высокие цены установили на заправках SOCAR, ОККО, WOG – 58,99 грн/л. А также:

Neftek, Параллель – 57,99 грн/л;

Shell – 57,82 грн/л.

Бензин существенно подорожает

В целом же, говорится в материале delo.ua, удорожание стало результатом ряда процессов. В частности, перебоев с логистикой из-за шторма в Черном море.

"Много судов с топливом, которые направлялись в порты Дуная, задержались. Что ускорило рост цен", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, мировые цены на нефть выросли – из-за холодной погоды в США и Европе, а также дополнительных мер по стимулированию китайской экономики. При этом ее удешевление пока не прогнозируется. А потому на этой неделе (заканчивается 12 января) цены на бензин на АЗС "могут вырасти на 1 грн/л".

Более того, отмечается, после грядущего повышения цены, возможно еще одно – тоже на 1 грн/л. По прогнозам, оно состоится ближе к концу января.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, на мировых рынках подешевела нефть. Вызвано это было снижением ожиданий по поводу роста спроса. Впрочем, удешевление могло стать еще большим – однако беспокойство из-за возможного сокращения поставок из России и Ирана на фоне новых санкций не дало этому произойти.

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