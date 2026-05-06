Россия смогла нажиться на войне на Ближнем Востоке: Кремль начал скупать валюту и золото

Россия впервые с июня прошлого года начала скупать иностранную валюту и золото для своего Фонда национального благосостояния. Происходит это из-за увеличения экспортных доходов на фоне роста цен на нефть, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Поэтому в мае Минфин РФ планирует приобрести иностранной валюты и золота на сумму 110 млрд рублей (1,5 млрд долларов). Об этом пишет Bloomberg.

Этот шаг подчеркивает то, что Россия смогла нажиться на войне, разжигаемой США и Израилем против Ирана. Это дает шанс Кремлю пополнить государственную казну после того, как она потратила более половины своих резервов на черный день на финансирование войны против Украины.

Согласно российскому фискальному правилу, избыточные доходы от энергетики "откладывается" в фонд, когда экспортная цена российской нефти превышает 59 долларов за баррель. А изымаются средства для покрытия дефицита бюджета, когда цены падают ниже этого уровня.

За первые два месяца года Россия потратила около 419 млрд рублей (примерно 5,56 млрд долларов) из фонда, чтобы компенсировать снижение доходов от нефти. По данным Министерства финансов России, сейчас у РФ в "тайнике" 3,6 трлн рублей (примерно 47,78 млрд долларов.), что на 14% меньше, чем в январе, и примерно на 60% меньше, чем до вторжения в Украину.

Российские политики планировали снизить цену отсечения нефти, чтобы замедлить истощение резервов, но эти операции были приостановлены, а впоследствии и отложены. Произошло это после того, как спрос и цены на российскую нефть резко вырос после того, как война на Ближнем Востоке остановила судоходство через Ормузский пролив, а США временно ослабили санкционное давление против РФ.

Bloomberg прогнозирует, что российский фонд благосостояния вырастет примерно на 12 млрд долларов до конца года. Это более чем компенсирует спад в первом квартале.

Более высокие цены на нефть могут позволить правительству отложить непопулярные фискальные решения до осени, обеспечивая спасательный круг для экономики, которая была на грани рецессии в первом квартале. Однако Москва опасается, что благоприятные условия могут оказаться кратковременными, и рассматривает возможность снижения порога цены на нефть для пополнения фонда со следующего года.

Хотя это ограничит возможности для будущих бюджетных расходов, министр финансов РФ Антон Силуанов неоднократно заявлял, что приоритетом является сохранение финансовой стабильности. Это означает уменьшение зависимости от цен на нефть и обеспечение достаточных резервов для покрытия как минимум трех лет слабых энергетических рынков.

