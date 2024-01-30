Война против Украины стала наркотиком для экономики России: в Венском институте рассказали, к чему это приведет

Разогретая войной против Украины российская экономика работает на пределе своих возможностей и демонстрирует все большие признаки перегрева. Соответственно, она больше не сможет продолжать свой стремительный рост. При этом сама Россия все больше зависит от продолжения войны, расходы на которую действуют на ее экономику, как наркотик.

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Об этом сообщили в Венском институте международных экономических исследований (WIIW). Там отметили: в прошлом году экономика РФ выросла на 3,5%, однако уже в 2024-м этот показатель составить всего 1,5%. Причинами называются:

высокая инфляция;

повышение до 16% повышение ключевых банковских ставок – спровоцированное этой самой инфляцией.

"Россия все больше зависит от продолжения войны. Огромные расходы на нее – это как наркотик для ее экономики. Который приведет к соответствующим симптомам отмены – если уменьшить дозу или прекратить его прием", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: высокие военные расходы не только приводят к опасному дисбалансу в экономике РФ, но и подрывают ее среднесрочные перспективы ее роста. Ведь "оборонные компании часто выигрывают в борьбе за дефицитную квалифицированную рабочую силу у гражданских предприятий".

Впрочем, констатируется, продолжать "сжигать" деньги в войне не является проблемой для российского президента Владимира Путина. Поскольку для него куда более важно, "можно ли, пребывая под санкциями, закупить достаточное количество западных компонентов для систем вооружения в долгосрочной перспективе".

У России заканчиваются деньги на черный день

Тем временем, почти за 2 года полномасштабной войны Россия потратила половину денег из Фонда национального благосостояния (ФНБ) – главного источника ресурсов на черный день. По итогам 2023 года из ФНБ было потрачено почти 4 трлн рублей, и теперь в его так называемой ликвидной части (накопления в валюте и золоте, которые легко потратить в случае необходимости) осталось только 5 триллионов.

В то же время в фонде есть еще и неликвидная часть. И в целом общая наполненность ФНБ уменьшилась на 12%, до 12 трлн рублей. Впрочем, неликвидную часть, которая превышает ликвидную, государство может только инвестировать, поэтому влить эти деньги в экономику не получится.

Как пояснили аналитики, у России становится меньше денег на черный день, поскольку в первой половине 2023 года российская нефть торговалась со скидкой по отношению к другим маркам, курс рубля был относительно крепким, поэтому необходимые объемы не добирались – и валюту из ФНБ продавали. Однако летом ситуация изменилась: цены выросли, рубль ослаб – и власти были готовы, наконец, пополнять "кубышку".

"Но после мятежа Пригожина курс доллара взлетел до 100 рублей. И дополнительный спрос на валюту еще сильнее ускорил бы девальвацию, поэтому ФНБ не пополнялся", – рассказали аналитики.

В то же время из-за необходимости финансировать дорогую войну – "статьи "Национальная оборона" и "Национальная безопасность" выросли на 60% по сравнению с 2021-м" – траты бюджета превысили установленную законом норму на 3 трлн рублей. Кроме того, выше прогнозов оказался и бюджетный дефицит.

Впрочем, отмечается, что ФНБ – "это лишь часть российских резервов". Поэтому утверждать, что у России заканчиваются деньги про запас, некорректно. Тем не менее по поводу будущего фонда действительно немало сомнений.

"Формально, если сохранить те же темпы расходов, ликвидная часть фонда будет исчерпана уже в 2025 году. ...После выборов [президента РФ в марте-2024] эксперты ждут новых санкций и, как следствие, проблем для экономики, которые могут потребовать новых раундов финансирования", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Минфине России пожаловались, что жители страны начали "в карманах" вывозить из нее золото, причем "слишком много". Причина – пока это является законным способом обойти пошлину. Впрочем, вскоре власти эту возможность уберут – проект об ограничении вывоза драгоценного материала уже готовится.

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