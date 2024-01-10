Россия обогнала даже Иран: агрессор побил все рекорды по количеству санкций

Россия после начала полномасштабной войны против Украины стала первой в мире страной по объему наложенных на нее санкций. Действуют 16 077 санкций против российских физических и юридических лиц. РФ в результате обогнал в антирейтинге даже Иран.

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Об этом говорится в публикации Statista. Так, против Ирана действует 3616 активных санкций со стороны США, ООН, ЕС и таких стран, как Австралия, Канада, Индия и Израиль. Отношения между последней и Исламской Республикой были особенно напряженными: споры вокруг атомного арсенала Ирана и его общая враждебная позиция по отношению к Израилю грозят регулярной эскалацией.

Большинство санкций, введенных против Сирии, которая занимает третье место в списке Castellum.AI, связаны с событиями, связанными с сирийской гражданской войной, начавшейся в 2011 году. После гражданских беспорядков в связи с движением "Арабская весна" произошли столкновения между силами президента Башара Асада.

Лидерами текущего раунда санкций против России являются США, Канада, Швейцария и Великобритания с 3551, 2765, 2225 и 1749 ограничениями соответственно. Большинство этих санкций направлено против физических лиц (11 462), в то время как против юридических лиц действуют 4 344 санкции, против судов – 169, а над самолетами – 102. В эти цифры не включены секторальные санкции, такие как общие торговые эмбарго на газ или нефть.

По данным исследователей Йельской школы менеджмента, помимо санкций, введенных национальными государствами и руководящими органами, более 1000 компаний в той или иной степени ушли с российского рынка, в том числе такие тяжеловесы отрасли, как Adidas, Google, Disney, Эксон или Фольксваген.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на "нефтяные" санкции Запада, Россия получает прибыль от продажи нефтепродуктов. РФ использует различные способы и лазейки для обхода действующих уже год, с декабря-2022, энергетических ограничений.

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