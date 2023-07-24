Россия нарушает санкции и продает свою нефть дороже разрешенной цены – WSJ

Россия продает свою нефть Urals дороже установленного Западом ценового потолка в 60 долларов за баррель. Таким образом Москва откровенно игнорирует санкции, а также увеличивает поступления в свой бюджет – что позволяет ей продолжать войну против Украины.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Сложившуюся ситуацию там назвали победой РФ на рынке нефти.

"Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни. Ее нефть торговалась выше западного предела цен, призванного лишить Москву средств для войны в Украине", – говорится в сообщении.

Тем не менее, ситуацию исправить можно. Как объяснили авторы материала, это станет возможным, если отдельные российские страны-клиенты в Азии не захотят портить отношения с Западом и:

откажутся от этого сотрудничества;

либо же будут соблюдать ценовые ограничения.

Впрочем, отмечается, пока что прослеживается обратная тенденция. Так:

несмотря на все риски, эти клиенты увеличивают закупки;

ограничений придерживаются лишь единицы.

Сколько стоит Urals

По данным investing.com, по состоянию на 21 июля, спотовая цена сырой нефти Urals составляла 65,42 доллара за баррель. Что более чем на 5 долларов превышает ценовой потолок.

Поставки российской нефти морем резко снизились

Тем временем через несколько месяцев после отчетов о падении добычи нефти в России проявились первые признаки сокращения объемов транспортировки ресурса. Это ставит под угрозу доходы Кремля от экспортных налогов.

Так, средние отгрузки нефти из портов РФ за 4 недели июня-июля значительно ниже среднего февральского уровня. А поступления в военную казну Кремля от экспортной пошлины на нефть упали на 29% – до 43 млн долларов за семь дней до 9 июля.

Средний доход за четыре недели также сократился. Падение составило 4 млн долларов – до 49 млнв.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем 24 июля, вступил в силу запрет на доступ в порты ЕС танкеров, которые переваливают нефть РФ и подозреваются в нарушении ценового потолка. Это расширение нефтяных ограничений в отношении России предусмотрено 11-м пакетом санкций против агрессора.

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