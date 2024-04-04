Россия бьет ракетами по экономике Украины: в МВФ предупредили о последствиях

Международный валютный фонд (МВФ) рассматривает возможность пересмотра своих макроэкономических прогнозов для Украины из-за массированных ударов, которые российские войска наносят по мирной украинской инфраструктуре. Но полномасштабная военная агрессия России повлияла не только на Украину, но и на всю мировую экономику в целом.

Об этом предупредила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ. По ее словам, в Фонде внимательно следят за ходом ситуации в Украине и ракетными ударами в частности.

"Конечно, мы учтем это в макроэкономических рамках последующего пересмотра программы для Украины", – отметила представитель Фонда.

Казак добавила, что, кроме непосредственно Украины, военное вторжение России сказалось и на мировой экономике – из-за этого растут мировые цены на продовольствие и энергоносители. Кроме того, это повлекло за собой глобальный кризис стоимости жизни, от чего существенно пострадали, в частности, страны с низким уровнем дохода.

Ранее МВФ опубликовал отчет, в котором увеличил прогноз номинального ВВП Украины и рост реальных зарплат, а также улучшил прогнозы по дефициту государственного бюджета и счету текущих операций. Как именно обстрелы украинской инфраструктуры отразятся на будущих отчетах фонда, остается неизвестным.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 26 марта Украина получила 880 млн долларов от Международного валютного фонда, что стало уже четвёртым траншем в рамках макроэкономической помощи, которую должна получить наша страна от МВФ. Эти средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую устойчивость.

До конца года запланировано выделение Украине еще трех траншей – на 2,4 млрд и дважды по 1,12 млрд долларов. Деньги должны поступить в начале лета, середины осени и декабре 2024 года. В общей сложности Украина получит 15,6 млрд долларов.

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