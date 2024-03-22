Все условия выполнены: МВФ в четвертый раз одобрил транш для Украины, названа сумма

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил третий пересмотр рекордной программы на 15,6 млрд долл. для Украины. Руководство фонда одобрило выделение четвертого транша по программе на сумму около 880 млн долларов (663,9 млн SDR в "валюте" МВФ). Средства поступят в Украину уже в ближайшие дни, они будут направлены на поддержку госбюджета.

Об этом говорится в сообщениях МВФ и Министерства финансов Украины. В фонде подчеркнули, что Украина выполнила:

все количественные критерии эффективности, кроме одного, на конец декабря;

все структурные контрольные показатели до конца февраля;

все индикативные целевые показатели.

Как отметили в Минфине, в частности, Украина выполнила все четыре структурных маяка, предусмотренных к третьему пересмотру. В частности:

принята Национальная стратегия доходов;

разработана дорожная карта управления государственными инвестициями;

наработаны мероприятия по мобилизации поступлений госбюджета 2024 года при такой необходимости;

принято законодательство для усиления институциональной автономности и эффективности САП.

"Власти продолжают демонстрировать высокие результаты в рамках EFF в сложных условиях... В 2023 году украинская экономика продолжала демонстрировать удивительную устойчивость, хотя препятствия, связанные с войной, вновь появляются, а перспективы остаются чрезвычайно неопределенными. Устойчивый импульс реформ необходим для обеспечения макроэкономической стабильности, восстановления бюджетной и долговой устойчивости, активизации институциональных реформ и создания основы для усилий по восстановлению и вступлению в Европейский Союз (ЕС)", – резюмировали в МВФ.

С 31 марта 2023 года МВФ утвердил рекордную четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,6 млрд долл. (11,6 млрд SDR). В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 4,5 млрд долл. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд долл. бюджетной помощи Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за резкого сокращения внешнего финансирования международные резервы Украины упали в январе на 4,9%, или на $1,98 млрд грн, а в феврале – еще на 3,8%, или на $1,47 млрд, до $37,05 млрд. Нацбанк в январе снизил прогноз международных резервов Украины на конец 2024 года до $40,4 млрд с $44,7 млрд. Теперь Нацбанк надеется на значительный рост резервов, что будет способствовать укреплению экономической устойчивости страны.

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