Что будет с ценами и зарплатами: обновленный прогноз МВФ по ситуации в Украине

МВФ увеличил прогноз номинального ВВП Украины, также прогноз роста реальных зарплат улучшен с 8,5% до 9,8%. Прогноз уровня безработицы (по методике МОТ) ухудшился с 14,7% до 15,6%.

Об этом на своей странице в Telegram написал председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. Среди основных оценок Фонда:

Прогноз номинального ВВП увеличен с 7640 до 7748 млрд грн (+108 млрд грн).

Увеличение номинального ВВП – увеличение налоговой базы (при прочих равных условиях).

Реальный рост остался на уровне +(3-4%).

Прогноз инфляции к концу 2024 года улучшен с 9,5% до 8,5%.

Прогноз роста реальных зарплат улучшен с 8,5% до 9,8%.

Это следствие как несколько больших ожиданий роста номинальных зарплат и замедления инфляции.

Прогноз уровня безработицы (по методике МОТ) ухудшился с 14,7% до 15,6%.

Безработица остается одной из самых больших структурных проблем.

Прогноз валовых инвестиций к ВВП ухудшился с 18 до 17,6% (16,3% в 2023 году).

"Скажу так, что это все еще мало для устойчивого роста (для которого нужно не менее 20% ВВП), но это больше, чем в предыдущие годы (средний показатель за 10 лет до полномасштабной войны – 16% ВВП). Драйвером инвестиционной активности прошлого года был государственный сектор и ВПК. Посмотрим, как будет в этом году в условиях больших бюджетных ограничений.

Прогноз дефицита государственного бюджета улучшен с 15,7% до 13,7% ВВП (без грантов с 20,4% до 20,2% ВВП). Прогноз величины государственного долга улучшен с 96,7% до 94% ВВП. Это отражает прежде всего меньшие ожидания привлечения внешнего долгового финансирования на покрытие дефицита бюджета и больший прогноз номинального ВВП. Прогноз дефицита счета текущих операций улучшен с 7,1% до 5,7% ВВП. Прогноз профицита платежного баланса улучшен с 1,3% до 1,4% ВВП. Прогноз международных резервов улучшен с 40,9 до 42,1 млрд. дол. Вместе это означает несколько меньшее давление на гривну на валютном рынке.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил третий пересмотр рекордной программы на 15,6 млрд дол. для Украины. Руководство фонда одобрило выделение четвертого транша по программе на сумму около 880 млн долларов (663,9 млн SDR в "валюте" МВФ). Средства поступят в Украину уже в ближайшие дни, они будут направлены на поддержку госбюджета.

Напомним, с 31 марта 2023 г. МВФ утвердил рекордную четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,6 млрд дол. (11,6 млрд. SDR). В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 4,5 млрд дол. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд дол. бюджетной помощи в Украине.

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