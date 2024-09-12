Российские удары по энергетике могут повлечь за собой ядерный кризис: министр энергетики рассказал о возможности чрезвычайной ситуации на АЭС

Российские удары по энергосети Украины могут повлечь радиационный кризис на одной из трех действующих атомных электростанций, если будут уничтожены ключевые энергетические узлы. Такие действия могут привести к неконтролируемому выбросу радиации, что представляет угрозу не только Украине, но и странам ЕС (Европейского Союза).

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Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью Bloomberg. Украина имеет тысячи электроподстанций, которые являются критическими для стабильной работы энергосистемы, однако под угрозой находятся десять ключевых узлов, непосредственно связанных с работой атомных электростанций.

Их уничтожение может привести к чрезвычайной ситуации из-за невозможности поддерживать стабильный поток электроэнергии, что критически важно для безопасности ядерных реакторов. Галущенко подчеркнул, что российские удары все больше приближают ядерную угрозу границам с Европой. Россия сознательно атакует подстанции, которые критически важны для ядерной безопасности Украины.

Эти подстанции регулируют передачу высоковольтной электроэнергии, необходимой для поддержания работы систем безопасности на атомных электростанциях. Ядерные реакторы, в отличие от ископаемых или возобновляемых источников энергии, требуют непрерывного энергоснабжения. Без постоянного потока электроэнергии топливо в активной зоне реактора может перегреться, что может привести к опасному выбросу радиации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) также обратило внимание на риски ядерной безопасности в Украине. На прошлой неделе агентство приняло необычное решение расширить свою миссию мониторинга не только на атомные станции, но и на подстанции, ключевые для их работы. Инспекторы МАГАТЭ обычно занимаются учетом ядерных материалов, но теперь контролируют состояние энергетических объектов, от которых зависит стабильная работа украинских АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина может пройти следующую зиму без отключений вообще, или света может не быть по 16 часов в сутки – это зависит от действий России. Но, несмотря на неуместность любых прогнозов, сезон морозов будет пройден устойчиво и уверенно.

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