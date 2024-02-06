Российская нефть течет на Запад вопреки всем санкциям: СМИ раскрыли лазейки и схемы поставок

Российская нефть, несмотря на санкции, продолжает поступать на рынок Великобритании. Правда, уже в виде нефтепродуктов. Поставки ведутся через лазейку с нефтеперерабатывающими заводами, что в конечном итоге повышает глобальный спрос на российскую нефть. При этом РФ также не прекращает использовать т.н. теневой флот танкеров, который теперь "переезжает" под флаг Габона.

Принцип схемы с переработкой таков: российская нефть перерабатывается в третьих странах, например, в Индии, а уже готовая продукция продается в Великобританию. Источники BBC сообщили, что правила нефтепереработки позволяют продуктам, произведенным из российской сырой нефти, по-прежнему прибывать на территорию Британии.

"Это не является незаконным и не нарушает запрет Великобритании на российскую нефть. Но критики говорят, что схема подрывает санкции, направленные на ограничение военного бюджета России", – отмечает издание.

Центр исследований энергетики CREA объяснил: "лазейка в нефтепереработке" означает, что такие страны, как Индия и Китай, которые не ввели санкции против Кремля, могут легально импортировать российскую нефть и перерабатывать ее в нефтепродукты, такие как реактивное топливо и дизельное топливо. Затем они экспортируют эти продукты в такие страны, как Великобритания и ЕС.

Основная часть импорта поступает в основном с трех нефтеперерабатывающих заводов в Индии – Джамнагара, Вадинара и Нового Мангалора. Также используется девять заводов в других странах, включая Китай.

"Проблема с этой лазейкой заключается в том, что она увеличивает спрос на российскую нефть и позволяет увеличить продажи с точки зрения объема, а также повысить их цену, что увеличивает средства, направляемые в военный бюджет Кремля", – сказал глава отдела политики и энергетического анализа CREA Исаак Леви.

Только за 2023 год в Великобританию было импортировано около 5,2 млн баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти. Большую часть – 4,6 млн баррелей – составило реактивное топливо.

По данным издания, с декабря 2022 года Великобритания купила нефтепродуктов из российского сырья на сумму около 569 млн фунтов стерлингов (около $713 млн). Лазейка косвенно обеспечила Кремлю более 100 млн фунтов стерлингов ($125 млн) налоговых поступлений.

Руководитель Global Witness Лела Стэнли сказала, что, хотя "правительство Великобритании из кожи вон лезет, чтобы осудить войну в Украине, оно остается соучастником продажи российской нефти, оставляя эту лазейку в нефтепереработке открытой". "Каждый фунт, потраченный на российскую нефть, помогает Путину платить за свою жестокую войну", – добавила она.

Правительство Великобритании отрицает, что с 2022 года в страну осуществлялся импорт российской нефти. Однако, по словам представителя правительства Исаака Леви, сырая нефть, переработанная в третьей стране, действительно классифицируется в торговле уже как происходящая из этой третьей страны.

Нефть из России: зачем Кремлю теневой флот

Международные ограничения, введенные в отношении российской нефти, касаются не только прямых запретов на продажу, но и осложнение транспортировки сырья морем. Чтобы обойти эти ограничения, РФ использует так называемый теневой флот – группу судов с непрозрачной структурой собственности, которые отключают системы отслеживания, выходя на "российский" маршрут.

Чаще всего это старые и опасные суда, которые ко всему прочему еще и не имеют достаточной страховки. "Ограничения США на российскую и иранскую нефть, а также предыдущие ограничения на венесуэльские грузы привели к буму торговли этими старыми судами, работающими вне западного надзора", – сообщает Bloomberg.

В январе 2024 года, по данным агентства, этот теневой флот стал активно использовать флаг Габона. "Количество судов, которые были переведены под флаг африканской страны, в прошлом месяце подскочило в пять раз по сравнению со среднемесячным показателем за 2023 год. Это означает, что в конце января под флагом Габона находилось более 100 кораблей теневого флота, по сравнению с 20 в феврале 2023 года", – отмечает агентство.

"Реестр флагов Габона начал набирать популярность как удобный флаг, предлагающий заинтересованным сторонам легкое и дешевое прибежище", – сказал соучредитель Windward AI Ами Даниэль. Это шаг, направленный на то, чтобы держаться подальше от внимания регулирующих органов, добавил он.

Дело в том, что последние месяцы США и их союзники усиливают контроль за соблюдением ограничением на экспорт российской нефти. Особенно пристальное внимание направлено на трейдеров и фирмы, которые помогают продавать российского сырье в третьи страны выше установленного ценового потолка. На этом фоне регулирующие органы США также усиливают контроль за несколькими странами, чьи судовые реестры обычно ассоциируются с незаконной деятельностью.

"Такие флаги, как Либерия, Сент-Китс и Невис и им подобные, стали мишенью для регулирующих органов (США. – Ред.), что делает их менее привлекательными для злоумышленников", – сказал Даниэль. Согласно отчету Windward AI, еще в четвертом квартале 2023 года в тройку ведущих государств флага для кораблей теневого флота входили Панама, Либерия и сама Россия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее западные СМИ заметили, что после усиления санкций США в отношении торговли нефтью из РФ российские танкеры начали совершать нехарактерные для них действия. Это является признаком того, что российский экспорт нефти сталкивается с новыми перебоями.

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