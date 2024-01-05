Российские нефтяные танкеры попались на странных действиях в море: это началось после усиления санкций США

После усиления санкций США в отношении торговли нефтью из РФ российские танкеры начали совершать нехарактерные для них действия. К началу 2024 года 14 судов задержались в пути, резко изменили маршруты или же попросту исчезли из систем отслеживания. Это является признаком того, что российский экспорт нефти сталкивается с новыми перебоями.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg. По данным агентства, все 14 кораблей следовали из России в Индию c 11 млн баррелями нефти на бортах. "Танкеры либо задерживались, либо разворачивались, либо отключали оборудование, которое информирует цифровые системы слежения об их местонахождении", – отмечает агентство.

Восемь из 14 судов отключили сигнал. По мнению аналитиков, это означает, что они могут тайно доставлять грузы. Полный список судов – ниже на этой странице.

"Признаки возможного сбоя появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтяных трейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины", – отмечает агентство.

Отмечается, что Россия была крупнейшим поставщиком нефти в Индию в течение 2023 года, хотя ее поставки в эту страну снизились с лета. По данным Reuters, после введения новых санкций США у Индии начались проблемы с оплатой российской нефти. Впрочем, индийское правительство отрицает, что падение связано с проблемами с оплатой. Официальной причиной называют высокую цену российской нефти по сравнению с другими сортами.

"Но последнее снижение произошло именно после того, как США дали понять, что усилят контроль за соблюдением потолка цен и более широких санкций в отношении России. По крайней мере, один индийский нефтеперерабатывающий завод был вынужден купить у Абу-Даби Мюрбан сырой нефти для замещения нарушенного российского импорта", – добавляет агентство.

В то же время многие танкеры "Совкомфлота" по-прежнему без перебоев направляются в Индию. "До сих пор не было никаких признаков задержек в рейсах этих судов, но проблемы могут проявиться, когда они подойдут ближе к намеченным пунктам назначения", – считают аналитики.

С какими танкерами из РФ возникли проблемы: список

Название судна Что произошло Bay Demetra Перестал посылать сигналы в Индийском океане в конце декабря Jaguar Дрейфует к западу от Филиппин с 29 декабря "Крымск" Направлялся в Индию, но изменил пункт назначения на Циндао в Китае Lefkada Стоит на якоре у порта Нью-Мангалор в Индии, не проведя разгрузку "Литейный проспект" Направлялся в Индию, а теперь сигнализирует о Сингапуре Nanda Devi Перестал посылать сигналы в Индийском океане в конце декабря Nellis Направлялся в Индию, теперь показывает пункт назначения Циндао в Китае NS Antarctic В последний раз его видели 28 декабря, когда он покидал воды у берегов Южной Кореи, где принял груз с российскою нефтью сорта Sokol NS Century Остановился у берегов Шри-Ланки NS Commander Yаправлялся в Индию, теперь – в Сингапур NS Lion Простаивает в южнокорейском порту Йосу со 2 января Sai Baba С 28 декабря находится холостом ходу примерно в 200 километрах от западного побережья Индии "Остров Сахалин" Направлялся в Индию, теперь показывает пункт назначения Циндао в Китае "Восточный проспект" Дрейфует неподалеку от берегов Сингапура

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на "нефтяные" санкции Запада, Россия получает прибыль от продажи нефтепродуктов. РФ использует различные способы и лазейки для обхода действующих уже год, с декабря-2022, энергетических ограничений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!