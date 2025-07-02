Россия нашла лазейку, чтобы покупать ключевые технологии для войны: как помогла политика Трампа

Несмотря на введенные против России международные ограничения, появились лазейки по поставкам в страну-агрессора микросхем и военных компонентов. Этому способствует мягкая политика президента США Дональда Трампа.

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Об этом сообщает The New York Times. Отмечается, что после возвращения Дональда Трампа к президентству США больше не только не вводили новых санкций против России, но и отменили часть действовавших ранее.

В частности санкции были сняты с Карины Ротенберг (жены российского олигарха Бориса Ротенберга) и закрыта целевая группа KleptoCapture, которая ранее занималась выявлением и арестом активов приближенных к Кремлю лиц. Также после того, как 1 июля Трамп отменил ограничения против Сирии, из санкционных списков убрали некоторые российские компании, в частности:

"Рособоронэкспорт";

банки "Темпбанк", "Мир Бизнес Банк", "Российский финансовый альянс", РФК-Банк;

"Промсырьеимпорт";

Maritime Assistance;

СТГ Логистик и другие.

Учитывая это, более 130 новых компаний из Китая, Гонконга и Сингапура начали свободно рекламировать поставки запрещенных компонентов в Россию. Среди них – HK GST Limited, которая предлагает микросхемы для российских крылатых ракет Х-101, которые использовались во время недавних атак на Киев.

Все эти компании не находятся под санкциями, а США, как показывает анализ, с начала 2025 года не ввели ни одного нового ограничения против РФ. Эксперты предупреждают, что без постоянного обновления санкций их эффективность снижается, а Россия активно создает новые теневые схемы импорта.

Сейчас же в Конгрессе США уже готовят новый законопроект о дополнительных ограничениях. Он предусматривает 500% пошлины на страны, которые покупают российскую энергию. Однако пока европейские страны остаются основным двигателем санкционной политики, поскольку США демонстрируют все меньшую заинтересованность в сдерживании агрессии Кремля.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио объяснил нежелание Трампа вводить новые санкции против страны-агрессора России тем, что усиление давления на РФ якобы может повредить дипломатическим усилиям США. В частности, после введения новых американских санкций Кремль откажется от переговоров о мире в Украине.

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