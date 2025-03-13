Решение должно быть принято немедленно: парламент страны ЕС требует конфисковать миллиарды Кремля

Депутаты французского парламента призывают Европейский Союз и его государства-члены конфисковать суверенные активы Центробанка России, замороженные в европейских финансовых учреждениях. Это резко отличается от официальной позиции французских властей, которые не поддерживают такой шаг.

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Как сообщает France Info, соответствующую резолюцию они приняли вечером 12 марта. И хотя документ имеет декларативный характер, он получил достаточно широкую поддержку – 288 голосов "за" при 54 "против". Против выступили оппозиционные партии "Непокоренная Франция" и "Национальное объединение".

Принятая резолюция "настоятельно призывает Европейский Союз (ЕС) и его государства-члены безотлагательно приступить к изъятию замороженных и иммобилизованных российских активов с целью финансирования военной поддержки Украины в ее сопротивлении и восстановлении". Кроме того, в резолюции звучат призывы к ЕС, НАТО и остальным странам-союзникам:

продолжать и увеличивать политическую, экономическую и военную поддержку Украины;

поддержать процесс вступления Украины в Европейский Союз ;

; создать независимую систему европейской обороны ;

; изучить возможность размещения европейских миротворческих сил в Украине.

Что ЕС думает делать с активами РФ?

Как известно, после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро в активах Центрального банка РФ. Подавляющее большинство из них (около 190 млрд евро) хранится в центральном депозитарии безопасности Бельгии. В прошлом году эти страны использовали доходы от этих активов для погашения ссуд Украины на сумму $50 млрд, но "базовые" активы не трогались.

Некоторые европейские страны, включая Украину, Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации этих активов, но ключевые страны ЕС (в том числе Германия, Франция) и Еврокомиссия ранее отказались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве. Кроме того, в Европейском центральном банке озабочены тем, что статус евро как безопасного варианта для иностранных резервов может оказаться под угрозой, поскольку иммобилизованные активы номинированы преимущественно в евро.

Также OBOZ.UA сообщал, что правительства Франции и Германии изменили свою позицию по конфискации замороженных российских активов. В частности, эту сумму предлагают использовать для обеспечения гарантий безопасности для Украины, хотя переговоры на эту тему несут неофициальный характер.

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