Миллиарды для Украины: деблокада границы с Польшей уже повлияла на экономику

После разблокирования польско-украинской границы грузопоток агропродукции из Украины вырос на 20%. Это привело к пополнению государственного бюджета в 2,5 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. "Только одна неделя без блокады границы из Польши принесла +2,5 млрд грн", – отметил он.

Польские фермеры 29 апреля разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной, возобновив движение грузовиков, хотя для машин с зерном действуют ограничения. Полная деблокада границы привела к увеличению грузопотока агропродукции из Украины на 20%.

"Если во второй декаде апреля 2024 года средний объем перевозок составлял 13 тысяч тонн в сутки, то 28-29 апреля эта цифра выросла до 16 тысяч тонн", – отметил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий.

В марте глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев оценивал потери госбюджета в результате блокирования польскими фермерами границы в 6,5 млрд грн. По его словам, в феврале Украина недосчиталась из-за блокады 7,7 млрд грн таможенных платежей.

"От разблокировки польской границы, за последнюю неделю месяца дополнительно поступило около 2,5 млрд грн", – отметил Гетманцев в Telegram. В общей сложности поступления в госбюджет от таможенных платежей в апреле составили 49,1 млрд грн, что на 6,4 млрд грн больше установленного Минфином индикативного показателя. Выполнение составило 115%, подчеркнул нардеп. По оценкам Европейской Бизнес Ассоциации, убытки компаний из-за блокады границы составили по меньшей мере 24,8 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, польские фермеры разблокировали все пункты пропуска на границе с Украиной. В частности, 29 апреля была снята блокада пункта "Рава-Русская – Гребенное".

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