Ракеты России не оставят украинцев без тепла и света: Шмыгаль назвал три направления работы

Один из главных вызовов, с которыми сталкивается Украина в условиях полномасштабной вооруженной агрессии России, – это энергетическая безопасность. Поэтому перед правительством нашей страны встала задача минимизировать риски для энергосектора перед наступлением следующей зимы, привлекая западную помощь, децентрализуя генерацию и усиливая ПВО.

Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он назвал задачей власти обеспечить свет и тепло в домах украинцев, а также бесперебойную работу предприятий.

В связи с этим премьер выделил три основных вектора деятельности.

ремонты и привлечение помощи от партнеров;

децентрализация нашей генерации;

усиление нашей ПВО.

Шмыгаль объяснил, что украинское правительство возлагает большие надежды на Фонд поддержки энергетики Украины, в который уже поступило более 405 миллионов евро взносов международных партнеров страны. Приоритетными регионами при этом являются Харьков и Харьковщина, поскольку именно здесь сложилась самая тяжелая ситуация.

Также власти решили развернуть сеть когенерационных установок, которые поддержат работу критической инфраструктуры громад, чтобы не сосредотачивать электрогенерацию на больших и уязвимых к атакам электростанциях. Приоритетом своей команды премьер назвал усиление украинской ПВО. По этому поводу правительство уже обратилось за помощью к партнерам.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о многомиллиардных убытках украинской энергетики из-за российских ракетных атак. Этой весной больше всего пострадали тепловая и гидрогенерация, а также подстанции "Укрэнерго". Точный масштаб разрушений оценить невозможно из-за отсутствия доступа к оборудованию – на некоторых местах все еще разбирают завалы.

По этой причине энергосистема оказалась в кризисном положении, а в некоторых областях были введены графики отключений электроэнергии. Кроме того, некоторые линии отключаются, чтобы провести соответствующие аварийно-восстановительные работы.

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