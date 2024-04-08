Классический терроризм: озвучены последствия весенних атак России на энергетику Украины

Из-за российских атак на энергетику больше всего пострадали тепловая и гидрогенерация, а также подстанции "Укрэнерго". На некоторых объектах еще продолжается разборка завалов, ущерб оценивается в несколько миллиардов.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире Национального телемарафона. "Больше всего пострадали тепловая генерация и гидрогенерация. Есть объекты, на которых до сих пор разбирают завалы. Мы до сих пор не имеем доступа к оборудованию, чтобы оценить масштаб. Но уж точно я могу сказать, что речь идет о миллиардах", – подчеркивает министр.

В частности, по словам Галущенко, удары по гидроэлектростанциям создают угрозу не только для энергетики, но и для экологической безопасности страны. "Одна ракета поразила гидроэлектростанцию прямо в дамбу, это создает угрозу экологической безопасности и возможного затопления в районе. Такие действия не имеют другого определения, кроме классического терроризма, отмеченного международными стандартами", – отмечает министр.

Чего пытается добиться РФ

По словам министра, РФ сейчас активно ведет военные действия, направленные на территориальную и экономическую дестабилизацию Украины, в частности, из-за масштабных атак на энергетическую инфраструктуру. По сравнению с предыдущими инцидентами эти последние атаки оказались значительно большими и сложными, что свидетельствует о стратегическом переосмыслении РФ в ведении войны.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью эстонскому ERR отмечал, что россияне уже уничтожили более 6 гигаватт мощностей нашей энергосети. "Россия продолжает бить ракетами по энергетическим объектам, уничтожает трансформаторы, генераторы. К сожалению, за последние недели Россия уничтожила 80% ТЭЦ", – подчеркнул премьер.

Вместо локальных нападений, характерных во время зимних месяцев, теперь наблюдается общее масштабирование атак с целью достижения тотального влияния на энергетическую систему Украины и в конечном итоге на экономику и общество в целом. Эта эскалация военной активности со стороны РФ требует немедленного и комплексного отклика со стороны украинских властных структур и международного сообщества.

Как защититься от энергетического террора

Галущенко отмечает, что в нашей стратегии энергетики уже предусмотрена концепция децентрализации генерации, являющаяся шагом вперед в обеспечении устойчивости энергосистемы. В случае кризисной ситуации, такой как удары по энергетической инфраструктуре, локальная генерация может обеспечить электроснабжение в конкретных регионах, включая критические объекты инфраструктуры.

С военной точки зрения, локальное поколение является более сложной целью. Распределение генерирующих объектов по всей стране нуждается в значительных ресурсах и усилиях со стороны оборонных структур.

Галущенко отмечает, что наиболее эффективной защитой являются системы противовоздушной обороны (ПВО). Если ПВО работает должным образом, оно может уничтожить большинство враждебных целей. Это позволяет минимизировать влияние даже тех ударов, которые все же произошли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 7 апреля российские кафиры нанесли очередной массированный удар дронами по Харьковщине. Среди поврежденных гражданских объектов – объект высоковольтной сети НЭК "Укрэнерго". Поэтому увеличен в Харькове и области объем аварийных отключений.

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