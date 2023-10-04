Рабство было экономически выгодным – почему тогда оно исчезло? Ответ специалистов

Пользователей популярной платформы Quora заинтересовал вопрос, почему рабство перестало существовать. Ведь оно было экономически выгодным, а в условиях капитализма выгодные вещи не отменяют. Как говорят специалисты, главных ответов два: 1) классическую систему рабства в США идеологически разрушила гражданская война; 2) до конца это явление так и не исчезло.

Подробнее объяснили преподаватель Университета Южного Мэна Рик Шварц и интернет-автор Майк Далена. Как подчеркнул Шварц, если говорить исключительно о Штатах, то рабство закончилось, "потому что Конфедерация проиграла войну, которую сама и начала для защиты рабства".

"Вы либо верите в права человека, либо нет. Если нет, то будьте логически последовательны – торговля людьми выгодна, почему бы ей не быть законной?", – отметил преподаватель.

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Далена как раз обращает внимание на некоторую инфантильность вопроса: "Я предполагаю, что вы имеете в виду США... Мы, как общество, пришли к соглашению, что это плохая практика. Однако то, что мы сделали его незаконным, не означает, что его уже нет здесь или где-либо еще в мире", – пишет автор.

В подтверждение своей позиции он приводит данные исследования World Population Review, в котором указаны страны, где до сих пор существует рабство. В этом исследовании в формы современного рабства включают любое использование людей по принципу "собственности".

То есть в статистику входят принудительный государственный труд, сексуальное рабство, принудительные браки, детский труд и так далее. По оценкам специалистов в топ-стран с самой высокой распространенностью современного рабства входят Индия, Китай, Северная Корея, Нигерия, Иран, Индонезия, Конго, Россия, Филиппины и Афганистан. И счет современных рабов идет на десятки, а то и сотни миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экономист рассказал, правда ли, что экономика Китая в руинах, но этого еще никто не заметил. По его словам, серьезные проблемы действительно существуют, но рассчитывать на "развал Китая", как в случае с СССР в конце 80-х, точно не приходится.

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