Правда ли, что экономика Китая в руинах, но этого еще никто не заметил? Объяснение экономиста

В сети на фоне новостей о проблемах на рынке недвижимости Китая нередко можно встретить мнение, что экономика КНР уже давно дала непоправимые трещины, но этого пока никто всерьез не заметил. Это предположение имеет кое-что общее с реальностью. Но рассчитывать на "развал Китая", как в случае с СССР в конце 80-х, точно не приходится.

Об этом рассказал магистр экономики и международного бизнеса Томаж Варгазон в своей статье на Quora. По его словам, в китайской экономике последние годы действительно наблюдается серьезный перекос.

Речь идет о чрезмерных инвестициях в инфраструктуру – около 30% ВВП страны. Подобная ситуация наблюдалась в истории только раз – после мировых войн в Европе. И тогда тенденция продержалась всего 2-3 года.

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По разным оценкам, в Китае начитывается такое количество пустующей новой недвижимости, что ее хватило бы на то, чтобы расселить еще одно население Китая и даже Индии. "Если эта оценка близка к истине, китайскую экономику действительно ждет непростой период", – отмечает Варгазон.

Однако он указывает что по официальным данным, в КНР пустует лишь 7 млн объектов, что далеко не так много. Тем не менее, КНР все равно придется что-то делать с раздутым строительным сектором.

"Они построили инфраструктуру, которая может прослужить еще 20 лет без новых затрат, кроме планового обслуживания. Но таким образом, более четверти китайской экономики совершенно непродуктивно, придется перестраиваться", – добавил экономист.

По его словам, такое изменение было бы болезненным и в демократической стране. Но в Китае ситуация осложняется тем, что органы власти тоже плотно сидят на игле доходов от инвестиций в недвижимость. Эти доходы существенно снижаются, а чиновники все равно вынуждены искать средства на оплату своих долгов и финансирование социальных проектов.

"Я не говорю, что китайская экономика рухнет. У Китая есть способы (преодолеть кризис. – Ред.), но самый простой вариант– печтать юань... Да, Китай может рассчитывать на это годами, но в обозримом будущем он будет финансово и экономически ослаблен", – считает Варгазон.

Он уверен, что Китай избежит катастрофического социального взрыва на уровне, к примеру, гражданской войны, даже если не сможет эффективно решить проблему государственных доходов. Однако, по мнению экономиста, КНР из одного из мировых лидеров снова превратится в региональное государство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший пропагандист объяснил, как СССР удалось просуществовать 70 лет с нерабочей экономикой. "Строительство социализма" требовало огромного финансирования, и ресурсы приходили в руки властей совершенно не рыночными путями.

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