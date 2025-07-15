Пять стран ЕС недовольны торговым соглашением с Украиной: что требуют

Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния официально выразили недовольство новым торговым соглашением между Украиной и ЕС, опасаясь дестабилизации аграрного рынка. Они требуют пересмотра условий соглашения, даже несмотря на заверения Еврокомиссии в его сбалансированности.

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Такой вопрос был поднят во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства 14 июля. О недовольстве ситуацию сообщили несколько дипломатов ЕС, которые присутствовали во время заседания в комментарии одному из СМИ.

По словам дипломатов, которые присутствовали на встрече, новое соглашение, предложенное Еврокомиссией, призвано заменить временный "торговый безвиз", который завершился в начале июня. Однако, по мнению представителей вышеупомянутых пяти стран, предложенные условия создают риски для стабильности аграрного рынка Евросоюза.

"Эта новая модель торговли, которая расширяет доступ украинских аграрных товаров на европейский рынок, может дестабилизировать ситуацию в отдельных секторах, таких как зерно, фрукты, овощи и мясо", – объясняет один из дипломатов в комментарии СМИ.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Гансен подтвердил, что вопрос торговли с Украиной был ключевым на повестке дня. Он отметил, что обсуждение инициировала именно группа из нескольких государств.

Хансен отметил, что обновление УВЗСТ должно было состояться еще в 2021 году, но из-за полномасштабного вторжения России в Украину переговоры были отложены. Теперь же Еврокомиссия считает пересмотренное соглашение выгодным как для украинской стороны, так и для фермеров стран ЕС.

"Было важно услышать разные точки зрения, но мы уверены, что предложенные изменения учитывают интересы всех сторон и поддерживают долгосрочную стабильность", – заявил еврокомиссар.

Несмотря на заверения Брюсселя, Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния настаивают на внесении изменений в уже согласованный проект соглашения. Их беспокойство вызвано возможными негативными последствиями для внутреннего сельскохозяйственного производства, ведь аграрии этих стран уже ранее жаловались на чрезмерную конкуренцию со стороны более дешевых украинских товаров. Эти пять стран также играли ведущую роль в давлении на ЕС в 2023-2024 годах, требуя ограничений на импорт украинской агропродукции.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют ввести 10%-ную экспортную пошлину на экспорт сои и рапса. Цель – создание добавленной стоимости, то есть продажа дорогой переработанной продукции.

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